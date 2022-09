Le anticipazioni di Una Vita dal 1° al 7 ottobre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 1 al 7 ottobre 2022

Aurelio minaccia David, dicendogli che se non lascerà per sempre Acacias scordandosi di Valeria per lui saranno guai. Subito dopo il Quesada propone a Rodrigo una collaborazione: se lui accetterà di aiutare i chimici a realizzare il gas nervino Aurelio si impegnerà a eliminare David, così da rimuovere ogni ostacolo tra Rodrigo e Valeria.

Ma i piani del Quesada sono molto più ampi, e dopo aver fatto la proposta a Rodrigo è la volta di Ramon. Aurelio è stato informato da Bautista che il Palacios è coinvolto nella morte di Fausto ed è in “attività” con Fidel, e si dice pronto a rivelare tutto alla stampa qualora i due non provvedano a uccidere David.

Più tardi Genoveva fa una proposta in gran segreto a Rodrigo e lui accetta. Poco dopo una telefonata da Bilbao mette in ansia la dark lady. Ramon scopre intanto da Fidel che l’imminente attentato ad Aurelio è stato sventato grazie alle informazioni estorte al prigioniero. D’altronde neppure Rodrigo sembra volere un epilogo così amaro, e parlando con Aurelio gli confessa che preferisce rinunciare a Valeria piuttosto che saperla infelice.

News spagnole Una Vita, Dori lascia Acacias?

Dori annuncia a Felipe di volersi prendere una pausa nella loro relazione. L’avvocato non prende affatto bene la notizia, e prova a convincere l’infermiera a cambiare idea. Quando poi l’Alvarez-Hermoso chiede spiegazioni a Dori lei non riesce a dirgli la verità. La donna prosegue affermando la sua intenzione di voler lasciare al più presto Acacias, stroncando così ogni speranza di Felipe.

Buone notizie intanto arrivano per Hortensia e Liberto: il brevetto del manico pulitore ha suscitato interesse e Abello sta per fare un’offerta.

Una Vita, anticipazioni settimanali

Hortensia sembra ammorbidirsi nei confronti di Azucena, e le concede di uscire con Guillermo. In realtà la donna spera solo che la figlia si stanchi di lui e metta fine a quella relazione. A casa Rubio tutto è pronto per il pranzo con i Sacristan, durante il quale Guillermo chiederà a Hortensia il permesso di corteggiare Azucena.

Ma a sorpresa si presentano solo Inma con il nipote, senza Pascual. Hortensia rimane molto delusa dal comportamento del padre del giovane e più tardi – incontrandolo per strada – gli chiede bruscamente spiegazioni sulla sua assenza. Pascual rimane sorpresa da quella scenata e poco dopo racconta quanto accaduto a Liberto.

Anticipazione Una Vita: i timori di Genoveva

La Salmeron viene a sapere che una sua zia, in punto di morte, ha rivelato informazioni che la riguardano e che avrebbero dovuto rimanere segrete. Dopo uno scontro duro e umiliante con Felipe in strada, la donna si ritira in casa visibilmente scossa e medita di assumere dei sonniferi mentre pensierosa osserva la foto di un neonato.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.