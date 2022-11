Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 19 al 25 novembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo ai tentativi di Julia e Sergio di poter avere un po’ più di intimità. I loro ripetuti appelli a Diana sembrano restare inascoltati. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 19 al 25 novembre 2022

Per Julia e Sergio è dura ricostruire il rapporto con la costante presenza di Diana, ma alla fine tutto sembra risolversi quando la madre della ragazza decide di trasferirsi nell’albergo di Tirso. Seppure si tratti di una decisione sofferta e presa a malincuore, sembra l’unica che le permetta di non disturbare i ragazzi. Tuttavia è una decisione di breve durata, perché al mattino – all’ora di colazione – Diana si ripresenta a casa della coppia.

Sergio le dice chiaramente che desidera una maggiore intimità con Julia, ma Diana sembra non capire affatto il desiderio del genero di rimanere solo con la moglie.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: atmosfera tesa a Rio Muni

Se il rapporto tra Julia e Sergio sembra faticare a prendere la giusta direzione, non possiamo dire che a Rio Muni le cose vadano meglio. Carmen – su esortazione di Enoa – chiede a Ventura di aiutarla a trovare un impiego a Kiros. Le conoscenze del futuro suocero potrebbero darle una mano, ma lui non sembra affatto disposto ad aiutarla. Anche tra Carmen e Victor le cose non vanno bene, i due appaiono sempre più tesi tanto che lui inizia a mettere in dubbio i sentimenti che prova. Solo grazie a Linda e Ines, Victor e Carmen riescono almeno a parlarsi.

L’atmosfera fredda che si è creata tra i due fidanzati sembra non aver contagiato le famiglie, e Francisco – in un momento di confidenze – rivela a Carmen come ha conosciuto Kiros quando lui era appena un bambino. Il padre di Carmen sembra non risentire affatto di questa situazione tesa, ma anzi trascorre una serata tranquilla e piacevole con Patricia. Nel corso della serata la donna gli racconta alcune vicende accadute in passato e lui le parla dei suoi piani per il futuro.

Per saperne di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.