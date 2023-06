La nuova soap spagnola è già entrata nel vivo, e le anticipazioni La Promessa dal 3 al 9 giugno ci svelano che le indagini sulla morte di Tomas prenderanno una piega inaspettata. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 3 al 9 giugno 2023

Le anticipazioni La Promessa rivelano che il sergente Funes continua a indagare sulla misteriosa morte di Tomas, e scopre che il giovane è stato ucciso in un luogo diverso da quello in cui è stato ritrovato il corpo. Per questo motivo da ordine di perquisire tutto il palazzo, con la speranza di trovare qualche indizio che possa far luce sul misterioso delitto.

La decisione del sergente coglie di sorpresa la Marchesa Cruz, che ordina immediatamente a Petra di ripulire la sua stanza.

La Promessa, anticipazioni al 9 giugno: Manuel viene arrestato

Nel corso delle indagini il sergente Funes si convince che il movente del delitto sia da ricercare nell’eredità di famiglia. Nel mirino dei sospettati finisce così il fratello di Tomas, Manuel. Il ragazzo afferma di aver trascorso l’ultima sera prima dell’omicidio con suo fratello, ma non intende mettere al corrente Funes di quello che si sono detti.

A quel punto Funes arresta Manuel, accusandolo della morte del fratello.

Spoiler al 9 giugno La Promessa

Nel corso delle indagini Jana si mostra spietata e disposta a tutto pur di difendere Manuel. Dopo aver trovato il tagliacarte trovato nella villa, la ragazza lo nasconde, facendo così insospettire il sergente.

L’atteggiamento della domestica attira i dubbi del detective, e quando prova a metterla alle strette Jana reagisce con violenza. Funes la fa così chiudere in una stanza e si reca a parlare con Cruz e Manuel, ma quest’ultimo lo aggredisce verbalmente e Cruz reagisce male.

La Promessa, trame italiane

Cruz cerca di spingere Manuel a sposare Jimena, per poter assumere il controllo de La Promessa. Leonor è innamorata di Mauro ma il suo amore sembra senza speranza. La servitù scopre infatti che il ragazzo è fidanzato con Teresa, la cameriera personale assunta per Jimena dietro richiesta della marchesa.

Anticipazioni italiane La Promessa

Dopo l’arresto di Lola, Alonso riunisce la servitù, per ammonire tutti a evitare pettegolezzi. Simona è molto malata e Candela teme il peggio. Mauro dichiara il suo amore a Leonor, ma non vuole ferire Teresa.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa nuova avvincente soap, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.