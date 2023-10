Le anticipazioni La Promessa in onda dal 21 al 27 ottobre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate sul giovane Salvador, impegnato in guerra. L’uomo verrà fatto prigioniero, e Maria sarà in ansia per le sorti del giovane. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 21 al 27 ottobre 2023

Le anticipazioni de La Promessa al 27 ottobre ci svelano che vivremo attimi di apprensione per il giovane Salvador, che verrà fatto prigioniero di guerra. Sarà Lope a scoprire la triste sorte dell’uomo, che verrà a sapere che Salvador è stato fatto prigioniero dai nemici e si trova in pericolo di morte.

La situazione sarà davvero delicata, con il giovane soldato che rischierà di non tornare mai più a casa e non poter rivedere i suoi cari. Lope deciderà di mettere al corrente Maria della situazione, lasciandola senza parole. Perderà davvero per sempre l’amore della sua vita?

In un primo momento Maria farà fatica a credere alle parole di Lope, e lo accuserà di essersi inventato tutto, con lo scopo di prendere il posto del suo amato nel palazzo. Ben presto però la donna dovrà arrendersi ai fatti, e prendere coscienza che potrebbe anche non rivedere più Salvador.

La Promessa, trame al 27 ottobre

Nelle prossime puntate La Promessa ci sarà spazio anche per le vicende di Manuel, che continuerà ad essere “manipolato” da Jimena. La ragazza – approfittando dell’incidente che gli ha fatto perdere la memoria – gli farà un vero e proprio lavaggio del cervello, convincendolo che era lei la donna della sua vita, quella di cui era follemente innamorato e con la quale desiderava convolare a nozze al più presto.

Il racconto di Jimena sarà avallato anche da Cruz, e risulterà così convincente che Manuel finirà per cadere nella trappola architettata da Jimena e si dirà pronto a convolare a nozze con lei al più presto. I due inizieranno così i preparativi, sotto lo sguardo disperato di Jana che sentirà di aver perso per sempre l’uomo che ama.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.