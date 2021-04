Cosa succederà nelle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dal 19 al 23 aprile 2021? Ci sono nuvole nere all’orizzonte. Le cose fra Can e Sanem stanno andando per il meglio, ma il Destino giocherà alla coppia un nuovo scherzo. Cosa accadrà?

Daydreamer – Le ali del sogno: le precedenti puntate

Cosa è successo nelle precedenti puntate di Daydreamer? Leyla ed Emre hanno dovuto affrontare diverse problematiche e a mille preoccupazioni. Da un lato quelle per la nuova attività, dall’altro quelle per la salute di Nihat. Come mai? Nihat, dopo il malore avuto, ha fatto di tutto pur di non seguire la dieta che gli era stata data contro il colesterolo alto. Per quanto riguarda l’attività, invece, Leyla ha trovato un docente di musica, ma Emre non lo ha voluto ritenendo che questi si fosse invaghito della moglie.

Il padre di Sanem ha scoperto che la figlia è andata in un locale con Can per un incontro di lavoro. L’uomo non ne è sembrato affatto felice e si è messo a tempestarla di chiamate. Ad ogni telefonata, però, Sanem era sempre con Can.

Fra Sanem e Can è sembrato tornare il sereno. Il bel fotografo, per dimenticare i problemi in ufficio, ha proposto all’amata di mollare gli ormeggi e veleggiare insieme verso le Galapagos.

Anticipazioni e trame degli episodi dal 19 al 23 aprile 2021

Cosa accadrà nelle prossime puntate? La proposta di veleggiare verso le Isole Galapagos e di tornare con tre figli per farsi perdonare della loro lunga assenza alletterà sia Sanem che Can. La ragazza, entusiasta del ritrovato feeling con l’amato, accetterà senza problemi, ma si ritroverà poi di fronte a diverse difficoltà. La prima? La reazione dei suoi genitori.

Avvisati i genitori della decisione presa, infatti, capirà per bene che i suoi genitori non saranno affatto contenti. I due continueranno a nutrire forti dubbi per il futuro della figlia e ad aver paura che lei possa nuovamente soffrire.

Sanem, però, deciderà comunque di seguire l’amato e di essere felice una volta per tutte. Prima di andare via, però, chiederà a Can di darle lezioni di navigazione ed insieme a lui studierà i termini nautici e alcuni concetti di base.

Arrivato il giorno della partenza, Can e Sanem riuniranno tutti gli amici per festeggiare insieme a loro. Al party gli unici assenti saranno i genitori di Sanem perché ancora contrari alla decisione presa dalla ragazza. Questa assenza sconforterà la giovane, cambiandone l’umore.

Can, consapevole del difficile momento che sta attraversando l’amata, deciderà di portarla dai suoi genitori sperando in una riconciliazione. Le cose non andranno però come tutti speravano. Altre sventure si abbatteranno su i due innamorati.

A seguito di un grave incidente, Can perderà parte della sua memoria e non si ricorderà nemmeno di Sanem.