Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 24 al 30 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a un’importante rivelazione che Finn farà a Steffy. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa accadrà in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 24 al 30 settembre 2022

Steffy confesserà a suo padre la sua intenzione di fare una proposta di matrimonio a Finn e Ridge sarà entusiasta. Il Forrester senior infatti ha sempre dimostrato una grande ammirazione per il ragazzo. Intanto anche Paris si dichiarerà felice all’idea di poter vivere con il medico, Steffy e i bambini.

Dopo aver messo al corrente il padre della sua intenzione di sposare Finn, la figlia di Ridge insisterà con il futuro marito affinché le presenti i suoi genitori, ma lui cercherà in ogni modo di sviare il discorso. Le cose però sembreranno risolversi da sole quando Jack, il padre di Finn, si presenterà all’improvviso a casa loro per conoscere il nipotino e la futura nuora. Solo allora Finn troverà il coraggio per confessare a Steffy di essere stato adottato, ma la cosa non sconvolgerà la ragazza, che più tardi inviterà Jack e Li a conoscere la sua famiglia. Tutti saranno felicissimi di sapere che i ragazzi intendono sposarsi prima possibile.

Anticipazioni italiane Beautiful, l’annuncio di matrimonio tra Steffy e Finn

L’annuncio delle nozze tra Finn e Steffy diventerà di pubblico dominio quando i due lo pubblicheranno su internet. Questo desterà preoccupazione in Jack: cosa renderà pensieroso il padre dello sposo?

Ma anche altri finiranno per avere qualche perplessità davanti all’annuncio fatto su internet. Primi tra tutti Hope e Liam, che si chiederanno se Steffy li inviterà alla cerimonia.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Eric apparirà rinato e anche la sua vena creativa sembrerà trovare molto giovamento dalla lontananza di Quinn. Ridge e Brooke sembreranno non avere dubbi in proposito, e non mancheranno di riferire al magnate le loro impressioni. Proprio mentre staranno cercando di metterlo in guardia la Fuller entrerà nella stanza.

Rimasta sola con Eric, Quinn ribadirà che il tradimento con Carter è stato un errore, ma che a causarlo è stata anche l’indifferenza del marito nei suoi confronti. Questo non farà che rafforzare in Ridge l’idea che il padre sia stato sempre abilmente manipolato dalla Fuller e che sia necessario ufficializzare quanto prima il divorzio.

Un casuale incontro tra Carter e Quinn finirà per rendere “ripetitivo” l’errore, tra il bell’avvocato e la Fuller infatti scoppierà di nuovo la passione.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

