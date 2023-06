Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 17 al 23 giugno 2023 ci svelano che prosegue l’amnesia di Steffy, che non riesce a ricordare niente della notte in cui è morto Finn neppure quando viene messa “sotto pressione” dall’ispettore Baker. Nel frattempo Sheila, preoccupata che la nuora possa ricordare e quindi accusarla, cerca un modo per ucciderla. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 17 al 23 giugno 2023

Brooke è preoccupata per Hope e vorrebbe chiarire l’equivoco con Steffy, spiegandole che Liam non è più suo marito. Taylor e Bridget però sono del parere che – per il momento – sia meglio assecondarla. Taylor è difatti convinta che la figlia abbia rimosso Finn dalla sua mente in una sorta di meccanismo di difesa per superare il trauma della sua morte, e “costringerla” a prendere coscienza della realtà potrebbe rivelarsi estremamente rischioso.

Ma Brooke al momento vede che la situazione – oltre che inappropriata – è estremamente pericolosa per sua figlia. La Logan è convinta che nascondere la verità non sia affatto di aiuto alla figlia di Ridge e Taylor, ma d’altronde nessuno sembra trovare il coraggio di rivelargliela.

Anticipazioni italiane Beautiful, Steffy non riesce a ricordare niente

Intanto Liam, su richiesta di Steffy, porta Kelly in ospedale. A far visita alla giovane Forrester arriva anche Baker, ma spinto dalla speranza che la ragazza possa rimuovere quel blocco mentale e fornirgli qualche dettaglio su ciò che è avvenuto quella notte. L’ispettore interroga Steffy, che cerca di ricordare quanto accaduto, ma la sua mente le rimanda solo immagini confuse.

Se Baker spera che la figlia di Ridge possa finalmente ricordare, Sheila è preoccupata e si augura che ciò non accada. Tormentata dal pensiero che la nuora possa accusarla di aver sparato a lei e a Finn, la Carter aspetta solo l’occasione giusta per ucciderla.

Beautiful, anticipazioni italiane: Sheila tenta di uccidere Steffy una seconda volta

Il momento in cui i familiari di Steffy dovranno dirle la verità, e cioè che Finn è morto, si avvicina. Sheila teme che questo possa far scattare una molla nella memoria della ragazza, e – terrorizzata all’idea che possa ricordare che è stata lei a premere il grilletto – cerca di ucciderla. Ma proprio in quel momento Taylor entra nella stanza. Bridget poco dopo avverte la famiglia che Steffy sta facendo enormi progressi ed è pronta a sentire la verità. Ridge Thomas e Taylor si preparano così a svelarle che la verità sulla sparatoria, pur sapendo che questo le procurerà un dolore enorme.

I timori di Sheila sembrano avverarsi, e Steffy inizia veramente a ricordare alcuni particolari di quella sera. La Carter deve correre ai ripari, e in fretta. La Carter tenta così nuovamente di uccidere Steffy, ma sytavolta è l’arrivo provvidenziale di Liam a far saltare i suoi piani.

Brooke cerca di stare accanto a Ridge in un momento così difficile, e gli chiede di tornare a casa. Ma in questo momento la priorità per il Forrester è assistere la figlia.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

