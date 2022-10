Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 15 al 21 ottobre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla difficile scelta di Quinn, che alla fine cede e torna con Eric. Ma le cose sembrano non andare bene per la coppia. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 15 al 21 ottobre 2022

Carter è innamorato di Quinn, ed è disposto a rinunciare anche alla lunga amicizia e alla sua collaborazione con i Forrester pur di poter vivere accanto alla donna che ama. Eric però inizia a pentirsi della richiesta di divorzio avanzata e, proprio davanti alla Fuller, strappa i documenti chiedendole di tornare ad abitare da lui. Quinn accetta e questa decisione devasta Carter.

Ma la situazione sembra ormai inevitabilmente compromessa, e dopo una bella serata trascorsa insieme a Quinn, Eric finge di addormentarsi sul divano pur di non andare a letto con lei.

Anticipazioni italiane Beautiful, cresce la preoccupazione verso Sheila

Dopo le rivelazioni fatte durante il matrimonio tra Steffy e Finn, Sheila sembra convinta di avere il diritto di frequentare la famiglia del figlio. Ridge e Steffy però sanno bene quanto possa essere pericolosa la donna e prendono provvedimenti per tenerla lontana dal nipotino.

Steffy, Ridge e Finn parlano delle crudeltà che la Carter ha commesso in passato, ammettendo che la sua capacità di dire bugie – unita alla sua malvagità – possa rappresentare un pericolo per tutti, soprattutto per il piccolo Hayes.

Ma Sheila non è disposta ad arrendersi facilmente e, mentre tutti rievocano le sue cattiverie commesse in passato, lei escogita un piano per riavvicinarsi alla famiglia.

Steffy prega ancora Finn di rifiutare ogni richiesta di riavvicinamento che arriva da Sheila, ignara che la Carter ha già iniziato a mettere le basi per il suo piano. Infatti Sheila contatta il figlio naturale. Paris è al corrente di quanto avvenuto, ma promette a Finn di non rivelare niente a Steffy. Poi però la ragazza inizia a chiedersi se sia giusto nascondere alla Forrester quanto sta accadendo.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Tutti, ma proprio tutti, sembrano desiderare che Sheila si allontani prima possibile dalla città. Anche Jack non nasconde il fatto che la presenza della donna sia indesiderata e, quando va a trovarla, la spinge ad andarsene. Sheila rifiuta categoricamente, e dalla conversazione tra i due emerge che non solo Finn è il figlio naturale di Sheila, ma che il padre biologico è proprio Jack.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

