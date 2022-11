Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 12 al 18 novembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla decisione di Steffy e Finn di tenere lontana Sheila dalle loro vite. Mentre tra la figlia di Ridge e il dottor Finnegan si riaccende la passione, l’unione tra Eric e Quinn mostra segni di cedimento. Il matrimonio aperto potrebbe non bastare a salvare le loro nozze. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 novembre 2022

Steffy e Finn confidano a Hope e Liam la loro determinazione a tenere Sheila lontana dalla loro vita. La figlia di Ridge sa bene quanto possa rivelarsi pericolosa la Carter per la sua famiglia, ed è sicura che la madre biologica di Finn non tarderà a organizzare la sua vendetta.

Dopo che Steffy ha sorpreso Sheila con in braccio il nipote, nel suo rientro anticipato a casa, tra lei e Finn le cose sembravano mettersi male. La giovane non riusciva a perdonare al marito di aver “approfittato” della sua assenza dovuta a impegni di lavoro per consentire alla madre naturale di poter stringere il bambino. Tuttavia le cose tra loro si sono chiarite e tra Finn e Steffy si riaccende la passione. Questo non impedisce però al medico di soffrire per la “distanza” dalla madre impostagli da Steffy e si sfoga con Paris.

Anticipazioni italiane Beautiful, matrimonio aperto tra Eric e Quinn

Se tra Finn e Steffy è tornata la passione, lo stesso non può dirsi per Eric e Quinn. I due infatti sembrano aver trovato un modo per far funzionare la loro unione instaurando un rapporto aperto, e lo stesso Eric ha proposto a Carter di continuare a vedere sua moglie. Ma il magnate di casa Forrester non appare molto felice per questa soluzione, e il suo stato d’animo non sfugge agli occhi del figlio e della nuora. Più volte Ridge e Brooke chiedono a Eric quali siano i motivi che l’hanno spinto a ricongiungersi con la Fuller, ottenendo però solo risposte evasive. Eric ha dichiarato loro di non essersi dimenticato i tradimenti di Quinn e di volerle dare la vita che merita.

Anche Carter appare turbato dalla proposta di Eric, e Quinn cerca di spiegargli che quest’idea del marito nasce solo dal desiderio di vederla appagata e felice. Ma questa situazione rende felice anche Eric? Il ricongiungimento con Quinn sembra non procurargli nessuna gioia, e Ridge si interroga sui motivi, e ribadisce al padre che secondo lui è stato un grandissimo errore non divorziare da Quinn. Ma Eric non sembra disposto a condividere con il figlio le sue emozioni e lo invita a tenersi fuori dalla sua vita privata.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Nel frattempo Wyatt sorprende sua madre in ufficio con Carter, e poco dopo Ridge e Brooke vanno a trovare Eric e scoprono che è solo in casa. Lui stesso ha chiesto a Quinn di recarsi da Carter, spingendola a trascorrere la notte con il bell’avvocato. Di sicuro Eric non prova più la stessa passione di un tempo per Quinn, e Katie inizia a pensare che la sua decisione di annullare la pratica per il divorzio dalla Fuller scaturisca solo dalla paura di rimanere solo, così forte da spingerlo ad accontentarsi di una relazione malsana.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: