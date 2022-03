Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 12 al 18 marzo 2022 ci svelano che la proposta di lavoro che Ridge fa a Paris diventa presto motivo di rivalità tra lei e sua sorella Zoe. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 marzo 2022

Paris comunica a Carter di voler rifiutare il lavoro alla Forrester, anche se non riesce a comprendere i motivi per cui sua sorella non vuole che accetti l’incarico. A dare una mano alla sorella di Zoe arriva Zende che, dopo aver parlato con quest’ultima e Carter, riesce a fare cambiare idea a Paris. Nel frattempo Carter dichiara il suo amore a Zoe e le chiede di diventare sua moglie.

Nonostante la dichiarazione di Carter a Zoe, lei appare tutt’altro che felice. Saputo che la sorella ha infine deciso di accettare la proposta di Ridge, e quindi lavorare alla Forrester, appare seccata. Il motivo? Zoe è segretamente innamorata di Zende ed è gelosa della sorella. Pur non avendo detto a nessuno che il ragazzo le piace, Zoe fa fatica ad accettare l’idea che lui possa lavorare al fianco di Paris.

Ma le pressioni di Zoe non producono gli effetti sperati, e alla fine Paris decide di accettare il lavoro, nonostante la contrarietà della sorella.

Anticipazioni italiane Beautiful: Steffy e Liam fanno i conti con le conseguenze del loro gesto

Liam confessa a Hope che, arrabbiato perché credeva di averla vista tra le braccia di Thomas, ha finito per trascorrere la notte con Steffy. La Logan non nasconde la sua delusione e le richieste di perdono dello Spencer sembrano cadere nel vuoto.

Nel frattempo le conseguenze di quella notte rischiano di rovinare anche il futuro della figlia di Ridge. Il dottor Finnegan fa infatti una dichiarazione d’amore a Steffy, confessandole di volerla accanto nella sua vita. Lei però lo informa di aver trascorso la notte con Liam. Finn davanti a questa rivelazione chiede a Steffy se, in cuor suo, non desideri tornare con l’ex marito, e lei non mostra alcun cedimento nell’affermare che quella notte è stata solo un errore e che la storia con Liam è finita.

Lo Spencer cerca in ogni modo il perdono di Hope, che alla fine decide di dargli un’altra possibilità per il bene dei bambini. Ma una nuova notizia sta per giungere e, i nuovi eventi, potrebbero di nuovo capovolgere tutto.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy aspetta un figlio

Sembra proprio che le conseguenze di quella notte, che Steffy ha definito “un errore” non si siano esaurite all’alba. La figlia di Ridge scopre infatti di aspettare un figlio. Inevitabilmente questo fa sorgere un nuovo dilemma “chi è il padre? Liam o di Finn?“.

Allo Spencer non rimane altro da fare che dare la notizia a Hope, confessandole che potrebbe essere lui il padre biologico, mentre Steffy rivela a Finn il suo stato, chiarendo che non può dire se il padre sia lui oppure Liam.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.