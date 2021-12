Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 11 al 17 dicembre 2021 ci svelano che la complicità che ha unito in passato Quinn e Shauna nel tentativo di distruggere la vita a Brooke e consentire alla Fulton di conquistare Ridge con l’inganno, è destinata a un epilogo sicuramente non favorevole per la Fuller. Dopo aver visto fallire il suo piano infatti, Quinn si trova a fare una scoperta tutt’altro che piacevole. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 11 al 17 dicembre 2021

I piani di Quinn e Shauna sono falliti miseramente e Ridge e Brooke sono di nuovo uniti. Ma le sorprese non sono certo finite. La Fuller cerca invano l’amica per trovare almeno in lei un po’ di conforto, dopo che Eric ha scoperto i sotterfugi attuati dalla moglie e l’ha cacciata di casa, ma Shauna sembra introvabile.

Possiamo quindi immaginare la sorpresa di Quinn quando scopre che l’amica è andata a vivere a casa del marito e la rabbia che prova quando, dopo averle intimato di andarsene subito, si sente rispondere da Eric che quella è casa sua e che può quindi invitarci chi vuole. Eric prova simpatia per Shauna che, dopo aver visto fallire i suoi tentativi per conquistare Ridge, sembra aver posato lo sguardo sul patriarca di casa Forrester.

La vendetta della perfida designer potrebbe così spostarsi sulla Fulton, dopo che la donna ha visto fallire i suoi tentativi di rovinare la vita a Brooke, la donna che ha informato il marito della sua relazione extraconiugale con Carter. Di sicuro si preannuncia una nuova storyline destinata a tenere tutti con il fiato sospeso.

Mentre Eric sembra vivere serenamente la nuova situazione con Shauna vicina, Quinn deve fare i conti con una convivenza non facile con Flo e Wyatt, che certamente non appaiono più troppo entusiasti della presenza della Fuller a casa loro.

Anticipazioni italiane Beautiful: nuovo pericolo per Hope?

Ma questa non sarà l’unica vicenda a mantenere elevati i livelli di adrenalina: se Brooke è riuscita a prendersi la sua rivincita sulla perfida Quinn e può parlare serenamente con Ridge dei gesti subdoli della donna, augurandosi che Eric abbia davvero aperto gli occhi sulla donna, un’altra pericolosa vicenda potrebbe compromettere la serenità delle Logan. Stavolta però pare che sia Hope a rischiare grosso.

Dopo aver parlato con Steffy e averle espresso la sua gioia nel vederla finalmente felice e serena al fianco di Finn, Hope dovrà fare di nuovo i conti con la mania ossessiva di Thomas. Il figlio di Ridge continua infatti ad avere allucinazioni e a parlare con il manichino che ha le sembianze di Hope. Parlando con il dottor Finnegan, Thomas riconosce che quel manichino, che lui stesso ha portato a casa, lo ha fatto ricadere nei suoi disturbi ossessivi.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: l’arrivo di Paris

Zoe è contenta per l’arrivo della sorella Paris e la presenta a Carter. L’arrivo di Paris Cunningham apre moltissimi interrogativi sul passato delle due sorelle, che evidentemente non si frequentavano da tempo dato che Zoe non aveva mai fatto cenno alla sua esistenza.

Appare subito fin troppo evidente che le due sorelle sono completamente diverse: Zoe appassionata di moda, e Paris, che invece sembra provare il desiderio di impegnarsi in opere di beneficienza. Vedremo due mondi apparentemente distanti, destinati però a incontrarsi, o meglio a scontrarsi.… Inevitabilmente Paris entrerà in contatto anche con l’universo della sorella e da qui potrebbero nascere improvvise gelosie e competizioni.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

