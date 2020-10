Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che, mentre sui nostri teleschermi Thomas sta ancora lottando dopo la brutta caduta dalla scogliera, nelle puntate in programma oltreoceano si è già ripreso completamente, anche se sono molte le questioni che lo tengono in ansia. La sua caduta ha finito per incrinare di nuovo il rapporto tra Ridge e Brooke, che agli occhi del Forrester senior è la principale responsabile dell’incidente occorso a Thomas.

Beautiful, anticipazioni americane: le colpe di Thomas

Steffy si mostra furiosa con il fratello e non esita ad accusarlo di essere malato e di avere necessità di cure psichiatriche. La giovane non riesce a perdonare al fratello il fatto di avere inscenato e mantenuto viva quella tresca che ha causato così tanto dolore a lei, a Liam e a Hope: Phoebe era in realtà la piccola Beth e Thomas lo sapeva. Questo lo pone al pari del dottor Reese e di Flo Fulton, che hanno architettato l’inganno e che adesso si trovano dietro le sbarre. Secondo Steffy per Thomas dovrebbero invece aprirsi le porte del manicomio.

Se Steffy si dichiara convinta a voler andare avanti senza il fratello, colpevole di averla tradita, Ridge non pare però dello stesso avviso. Abbiamo già avuto modo di vedere che il Forrester padre non ha esitato a difendere Thomas dalle pesanti accuse mosse da Bill per l’omicidio di Emma e sicuramente non si mostrerà d’accordo con Steffy che vuole vederlo rinchiuso in manicomio.

Spoiler Beautiful: Thomas ha un manichino con le fattezze di Hope

I nuovi avvenimenti che animeranno le puntate future della soap sicuramente potranno portare a ritenere che Steffy abbia ragione sulle condizioni psichiche del fratello. In particolare quando si scoprirà che lui tiene in casa un manichino con le fattezze di Hope.

Non sappiamo ancora come sia giunta fin lì quella bambola a grandezza naturale ma di certo questo farà ipotizzare che gli atteggiamenti ossessivi di Thomas necessitino davvero di cure. Come se non bastasse questo episodio rischierà anche di incrinare nuovamente i rapporti tra Brooke e Ridge, dopo che i due si erano riconciliati ed avevano revocato il loro divorzio. Ridge, come ha già fatto in passato, potrebbe tentare di fare l’impossibile per difendere il figlio e questo potrebbe portare di nuovo ad incomprensioni con Brooke che invece osserva Thomas con occhi più obiettivi.

Per saperne di più dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo potrete seguire l’appuntamento pomeridiano delle ore 13,40 su Canale 5 e rivedere le repliche in streaming delle puntate che vi sono piaciute di più a questo link.