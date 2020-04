Le anticipazioni americane di Beautiful ci consentono di svelare una notizia a lungo attesa dai tantissimi appassionati della soap, ovvero che Hope e Liam potranno finalmente riabbracciare la piccola Hope.

Anticipazioni americane Beautiful: Flo Fulton non è la madre di Phoebe

Come ormai sappiamo Hope, la bambina di Liam e Hope creduta morta durante il parto dalla coppia, è stata invece oggetto di uno scambio di culle portato a termine dal dottor Reese. Con la complicità di Flo Fulton la bambina è poi stata dichiarata figlia della donna ed offerta in adozione a Steffy, che da tempo coltivava l’idea di poter dare una sorellina alla piccola Kelly.

Dopo che Flo ha scoperto che Hope è in realtà sua cugina, grazie ad un’esame del DNA, è stata molte volte sul punto di svelarle la verità. Non è però grazie al suo rimorso che Liam e Hope scoprono la verità su Beth.

Solo un caso fortuito permette a Liam di iniziare a sospettare qualcosa, quando ha modo di ascoltare una conversazione tra la Fulton e Thomas. Il marito di Hope capisce che i due nascondono qualcosa ed inizia ad indagare. Scopre così che Flo ha mentito quando ha dichiarato di aver partorito in una clinica di Las Vegas. La direzione dell’ospedale, in risposta alle domande di Liam, smentisce quanto affermato dalla donna.

Spoiler americani Beautiful: Douglas alimenta i sospetti di Liam

Liam decide di non svelare subito agli altri quanto ha appena scoperto. Deciso a concedersi un po’ di tempo per analizzare la situazione si reca alla casa sulla scogliera, dove Hope sta trascorrendo un po’ di tempo con Douglas. Proprio il figlio di Thomas confessa alla coppia che Beth è viva e che si trova molto vicina a loro. Poco prima che possa rivelare alla coppia che si tratta in realtà di Phoebe però giunge Thomas che porta via il piccolo.

Le parole di Douglas hanno però innescato ancora più dubbi in Liam, che inizia a farsi molte domande finché non arriva alla verità: Phoebe, la bambina che Flo non ha mai partorito, è in realtà la loro Beth!

Liam, Hope e Beth finalmente uniti

Subito dopo Liam rivela a Hope quanto ha appena scoperto. La donna apprende così che la bambina che credeva morta è viva e che può finalmente stringerla a se. La coppia si reca a casa di Steffy.

La gioia di Hope si contrappone alla disperazione della giovane Forrester, che deve rinunciare alla bimba che ha cresciuto fino a pochi minuti prima come una figlia.

Steffy però, al di la del dolore che prova, non può fare a meno di negare alla coppia di potersi finalmente riprendere la bambina. Così Hope, Liam e Beth tornano insieme alla casa sulla scogliera e sembrano pronti a regalare finalmente alla bambina quella famiglia felice che avevano a lungo sognato.