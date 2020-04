Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano una notizia che potrebbe davvero rimettere tutto in discussione: Flo Fulton è certamente una Logan, ma potrebbe non essere la figlia di Storm. Vediamo cosa dicono gli spoiler.

Anticipazioni Usa Beautiful: Un passo indietro, i risultati del DNA

A dire il vero l’esito del DNA aveva lasciato tutti un po’ sorpresi. Riuscire a credere che Storm, un uomo così buono e disposto a fare il possibile per salvare i suoi cari fosse in realtà il padre biologico di colei che non ha esitato ad aiutare il dottor Reese in quel crudele scambio delle culle che ha procurato tanto dolore sembrava davvero molto difficile.

L’esito del DNA, con una compatibilità del 52%, ha ufficialmente introdotto Flo nella famiglia Logan. Donna, Brooke e Katie l’hanno accolta a braccia aperte, svelandole la generosità di Storm, quel padre che lei purtroppo non ha mai potuto conoscere.

Anche Hope non esita a manifestarle il suo affetto, e quell’inaspettato feeling che aveva da subito avvertito verso Flo si trasforma in una gioia immensa nel sapere che in realtà la ragazza è sua cugina. L’inganno messo in atto proprio ai danni di Hope pesa nella coscienza di Flo, che sembra essere più volte sul punto di confessare alla cugina che la piccola Beth in realtà è Phoebe, la bimba adottata da Steffy.

Katie è viva solo grazie alla generosità del fratello Storm

In particolare Katie non nasconde alla giovane Flo ed alla madre di lei Shauna la sua enorme riconoscenza verso il fratello. A seguito di un grave incidente infatti la Logan aveva rischiato di morire. Solo il gesto estremo del fratello, che si era suicidato per poterle donare il suo cuore, le aveva permesso di vivere e di regalare un figlio a Bill.

Anche il magnate, di solito così gelido nei sentimenti, sembra lasciarsi andare all’emozione nel ricordare il cognato scomparso, ammettendo che solo grazie a quel suo gesto estremo oggi può avere al suo fianco il figlio Will.

Storm ha lasciato in tutti i suoi cari il ricordo di un uomo generoso e stupendo, e gli spettatori a conoscenza delle passate azioni di Flo hanno sempre stentato a credere che da una persona così onesta e leale si fosse generata una ragazza priva di scrupoli, capace di gettare nel più cupo sconforto altre persone prestandosi ad un complotto che le avrebbe private per sempre della gioia di sentirsi genitori.

Non dimentichiamo che Flo, d’accordo con il dottor Reese, si è fatta passare per la madre della piccola Phoebe per portare a termine la vendita della neonata a Steffy. Ma tutti ormai sappiamo che Phoebe è in realtà Beth, la bambina di Hope e Liam che invece in molti credono morta il giorno del parto.

Beautiful: Flo è figlia di Storm o di Stephen?

A dare a Flo la certezza di essere la figlia di Storm Logan è stato l’esito del test del DNA, che ha mostrato una compatibilità del 52%. In realtà il DNA è piuttosto simile tra padri e figli e forse se il risultato sarebbe stato identico se fossero stati immessi i dati di Stephen nel database.

Pensare che Flo sia figlia di Stephen anziché di Storm ci fa apparire molto più verosimile quella somiglianza padre/figlia.

Lo scapestrato Stephen infatti non aveva indugiato un momento ad abbandonare il figlio Storm e a farsi odiare da quest’ultimo. Proprio ciò che aveva fatto Stephen alla madre di Storm aveva indotto quest’ultimo a sparare a Stephanie durante una sfilata della Forrester Creations, facendo in modo che i sospetti ricadessero sul padre.

Quest’episodio aveva segnato l’inizio della tragedia di Storm, obbligandolo a sottoporsi ad una cura per evidenti problemi psichiatrici e facendo in modo che la sorella Katie fraintendesse le sue intenzioni in occasione di un incontro con l’ex fidanzata Ashlet Abbott. Proprio durante quell’incontro Katie era stata colpita con un colpo di pistola al cuore dal fratello e ricoverata in fin di vita. Da lì era scaturito il suicidio di Storm, che prima di spararsi aveva lasciato una lettera chiedendo che il suo cuore fosse donato alla sorella Katie.