Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che per Hope e Liam arriva una nuova crisi. La coppia ha appena potuto riabbracciare la piccola Beth, che credevano morta il giorno del parto, ma la serenità per i due sembra ancora lontana.

Scopriamo insieme quali altre nubi vi sono all’orizzonte per i coniugi Logan con le anticipazioni americane di Beautiful.

Anticipazioni americane Beautiful: Liam si reca con Beth a trovare Steffy

Hope e Liam hanno potuto apprendere con gioia che la loro bambina non è affatto morta il giorno del parto nella clinica sull’isola di Catalina ma che è stata oggetto di uno scambio di culle messo in atto dal dottor Reese con la complicità di Flo. Dopo aver scoperto che Beth è in realtà Phoebe, la bambina adottata da Steffy, hanno potuto finalmente riabbracciarla e portarla nella loro casa.

Liam ha però promesso all’ex moglie, distrutta dal dolore nel vedersi portare via la bimba a cui si era già affezionata moltissimo, di renderla partecipe della vita della piccola. In effetti Liam si reca a far visita a Steffy con Beth, ma di nascosto da Hope. La Forrester resta piacevolmente sorpresa da quella visita inaspettata, anche se l’assenza della figlia di Brooke fa presagire che lei non sia affatto d’accordo con il marito di renderla partecipe della crescita di Beth.

Steffy e Liam parlano a lungo delle immense sofferenze che ha causato a tutti l’inganno del dottor Reese, argomento che viene poi ripreso anche in occasione di un dialogo tra Steffy e Hope. Le due sorellastre sono infatti le due persone che hanno sicuramente sofferto maggiormente per gli intrighi di Reese Buckingham e Flo Fulton.

Spoiler americani Beautiful: la gelosia di Hope

Durante la conversazione con Steffy, Hope non manca di ribadire che il futuro di Liam è con lei e con Beth. La figlia di Brooke infatti continua a vedere nella sorellastra una pericolosa rivale e teme che possa portarle via Liam.

La sua gelosia si accende ancor di più quando trova casualmente un messaggio di Steffy nel cellulare del marito. Liam è legato anche a Steffy e non vuole certo rinunciare a regalare la sua presenza alla piccola Kelly. Riuscirà a dimostrare a Hope che non ha niente da temere? Certo è che gli appassionati della soap americana sanno bene che nessuna coppia è per sempre a Beautiful e potremmo presto trovarci a nuovi risvolti e situazioni che cambiano in fretta.