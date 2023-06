E’ inarrestabile il successo di Annalisa con Mon Amour. La seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi ha conquistato la posizione numero uno della classifica dei singoli più venduti della settimana. E’ la prima donna dopo 3 anni di dominio sempre maschile!

Annalisa: Mon Amour conquista le classifiche di vendita

Dopo 3 anni una donna italiana torna alla numero uno della classifica dei singoli più venduti della settimana. A distanza di tre anni da “Bando” di Anna tocca ad Annalisa stravolgere le cose conquistando la vetta dei singoli più venduti con “Mon Amour“. Il brano è uno dei più ascoltati su tutte le piattaforme streaming dove ha infranto i 20 milioni di ascolti senza contare i milioni di visualizzazioni tra YouTube e TikTok. L’estate 2023 è nel segno di Annalisa che, dopo il successo di “Bellissima”, si prepara a diventare la regina dell’estate.

La sua “Mon Amour” è una hit travolgente, accattivante e dal ritornello martellante. Impossibile non cantarla e ballarla! Non solo Nalì, come si faceva chiamare ai tempi di Amici, ha pubblicato da poco anche “Disco Paradise” con Fedez e gli Articoli 31, tra i brani più ascoltati in radio. Nella classifica dei singoli sono tre i brani della cantante presenti: “Bellissima” alla posizione n.37, ricordiamo che è stata pubblicata a settembre scorso, e le due hit “Mon Amour” e “Disco Paradise”.

Annalisa parla di Mon Amour: “è a libera interpretazione”

Proprio Annalisa, ospite di Che tempo che fa da Fabio Fazio, aveva raccontato il significato della canzone “Mon Amour” dal ritornello contagiosissimo: “Ho visto che lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me”:

Non lo so è un circolo vizioso Ed è a libera interpretazione, ognuno ci legge un po’ quello che vuole. L’importante è essere sempre liberi di fare quello che vogliamo, il senso della canzone è quello.

Un nuovo percorso artistico quello di Annalisa che ha deciso, complice la collaborazione con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, ha deciso di stravolgere la sua carriera:

Io cerco di mettere in musica quello che nella vita proviamo un po’ tutti. Ci sono dei momenti in cui ti accade qualcosa che ti spinge a guardarti dentro e a metterti davanti allo specchio, davanti questi esami di coscienza fai degli esperimenti e scopri cose diverse, e scopri che puoi fare cose che non avresti mai pensato. E poi riparti, e poi ti succede di nuovo e ti fa un altro bagaglio nuovo. Tutto serve, comprese le delusioni che sono fondamentali.