Per l’estate 2023 è in arrivo un pezzo bomba dal titolo “Disco Paradise” firmato Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. Anche se l’estate sembra ancora lontana, climaticamente parlando, fioccano le collaborazioni tra artisti in vista dei mesi estivi che si preannunciano davvero bollenti. Dopo Marco Mengoni e Elodie insieme in “Pazza musica”, Fedez ha annunciato una collaborazione davvero esplosiva con Annalisa e gli Articolo 31. Ecco data di uscita e tutto quello che c’è da sapere!

Disco Paradise, quando esce il singolo estivo di Fedez, Annalisa ed Articolo 31?

Sarà un’estate 2023 da Disco Paradise? Le indiscrezioni trapelate qualche settimana fa sono diventate realtà con l’annuncio ufficiale da parte di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 in uscita con un nuovo singolo dal titolo “Disco Paradise“. Il brano sarà disponibile da giovedì 25 maggio su tutte le piattaforme streaming e si candida a tormentone estivo.

Dopo il grandissimo successo di “Bellissima” e “Mon Amour”, certificati triplo e disco di platino, Annalisa stupisce ancora una volta i suoi fan e il pubblico collaborando con Fedez, fresco di passaggio alla Warner Music, e il mitico duo degli Articolo 31. Il singolo ha tutte le carte in regola per diventare una hit: l’apertura affidata a Fedez, il ritornello alla voce di Annalisa e la partecipazione di J-Ax e Dj Jad degli Articolo 31. Il brano porta la firma di Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti e compositori, che hanno scritto le due precedenti hit di Annalisa da mesi ai vertici delle classifiche di vendita e streaming.

Fedez parla di Disco Paradise

Fedez è entusiasta della collaborazione con Annalisa e gli Articolo 31 nel brano “Disco Paradise” che si candida a tormentone dell’estate 2023. Il marito di Chiara Ferragni ha raccontato su Instagram:

Sono parecchio emozionato e molto gasato per questo brano che deve uscire è stata molto bella l’alchimia che abbiamo trovato tutti insieme in studio. Il pezzo a me piace moltissimo, non vedo l’ora di farvelo sentire. Sono felicissimo di tornare a collaborare dopo così tanti anni con J-Ax e rifarci una estate insieme dopo parecchi anni ed è altrettanto bello tornare a collaborare con Annalisa.

Infine il rapper, passato alla Warner Music Italia, ha ringraziato:

Davide Simonetta e Paolo Antonacci per aver scritto questo brano insieme a noi. È stato un grande lavoro di squadra e ci siamo divertiti moltissimo.



Disco Paradise sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming da giovedì 25 maggio 2023. Presto il testo integrale del brano.