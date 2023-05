Marco Mengoni ed Elodie insieme in un nuovo singolo dal titolo ‘Pazza Musica‘. Il duetto che tutti i fan desideravano è diventato realtà e uscirà sulle principali piattaforme di streaming a partire da venerdì 26 Maggio 2023. Ma di cosa parla il brano e come è nata questa collaborazione? Scopriamolo insieme in base ad alcune informazioni raccolte in rete.

Mengoni ed Elodie insieme in ‘Pazza Musica’: il nuovo singolo in uscita il 26 Maggio

Dopo essersi incrociati sul palco di Sanremo e aver realizzato alcune storie per i social insieme, Marco Mengoni ed Elodie collaborano ora anche in questo nuovo progetto musicale. ‘Pazza Musica‘ è il titolo del singolo contenuto in Materia (Prisma) di Marco Mengoni. Il nuovo album è il terzo progetto discografico del cantante che conclude la trilogia multiplatino Materia. Il singolo è scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D. Le voci di Marco Mengoni ed Elodie si intrecciano in questo brano che è un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane. Su Youtube è possibile ascoltare in anteprima un breve estratto del ritornello di ‘Pazza Musica’ che già si candida ad essere una delle prossime hit estive.

Anche su Tik Tok e Instagram i due cantanti hanno postato un breve video in cui cantano il nuovo brano. Elodie si mostra con un nuovo look: capelli castani e alcune ciocche dorate che le incorniciano il viso.

Momento d’oro per i due artisti

Marco Mengoni è reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo e dal quarto posto all’Eurovision Song Contest dove ha vinto il premio Marcel Bezençon Awards per la miglior composizione. Elodie invece dopo aver vinto il David di Donatello per il brano Proiettili, miglior canzone originale, ha fatto registrare il tutto esaurito al suo concerto al Mediolanum Forum di Milano Assago. I due inoltre sono una vera potenza sui social potendo contare rispettivamente di 2,3 e 3,1 milioni di follower.