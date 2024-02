Da Amici al Festival di Sanremo 2024: Angelina Mango è pronta al suo debutto sul palcoscenico del Teatro Ariston con la canzone “La Noia” scritta a quattro mani con Madame e Dardust.

Angelina Mango canta “La Noia” a Sanremo 2024: testo della canzone e significato

Angelina Mango dopo aver conquistato critica e pubblico durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si è classifica al secondo posto vincendo la categoria “canto”, è pronta alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024. La figlia di Pino Mango e Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, si presenta in gara con il brano “La noia“.

“La noia” è un brano moderno nato dalla pena di Angelina e quella di Madame. Proprio la giovane cantautrice ha raccontato: «ero una sua fan, poi ci siamo scritte e in studio abbiamo capito che siamo sulla stessa lunghezza d’onda, a livello artistico e umano». Nel testo si affronta il tema della noia che va affrontata e combattuta con la musica ballandoci sopra.

Il significato di “La noia”

“La Noia” è un brano dal sapore meridionale, del resto Angelina Mango è nata a Maratea in Basilicata. Una canzone dalle sonorità napoletane mixate con un sound energico ed elettronico, complice lo zampino di Dardust che firma le musiche, con un retrogusto latino che sicuramente funzionerà nelle radio e nelle classifiche. Proprio la giovane cantante ai microfoni di RaiPlay ha svelato:

«la noia è un brano schietto, è sincero e molto energico. Risce a dire con energia e coraggio le cose belle e brutte e non è semplice»

Angelina Mango, il testo di “La noia”

di Madame – A. Mango – D. Faini – Madame – A. Mango

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total