È in arrivo una nuova fiction sui canali Rai. Stiamo parlando di “Angela“, la serie tv con protagonista Vanessa Incontrada. La voce si era già diffusa da tempo, ma adesso sappiamo dirvi con certezza anche quando inizia.

Angela fiction Rai: quando inizia

“Angela” è una delle novità annunciate durante la presentazione dei palinsesti Rai. La serie tv avrà come protagonista principale Vanessa Incontrada. Le riprese della nuova fiction sono iniziate a maggio 2019 e l’inizio della nuova serie televisiva era previsto per l’anno venturo. Oggi, però, siamo in grado di annunciarvi la data d’inizio ufficiale della fiction con Vanessa Incontrada.

La prima puntata di “Angela” andrà in onda lunedì 9 dicembre 2019 in prima serata su Rai Uno. I fan di Vanessa Incontrada e delle serie televisive possono annotare sul calendario l’inizio ufficiale della nuova serie televisiva con Vanessa Incontrada.

Angela trama e anticipazioni

Vanessa Incontrada in “Angela” interpreterà una madre e moglie solare e empatica fino a quando il destino le mette di fronte un grosso incubo. Angela perde il figlio, Matteo, a soli nove anni. Il piccolo perde la vita in un incidente stradale e per Angela sarà l’inizio di una grossa spirale di tristezza e malinconia.

Dopo la morte del figlio, Angela cambia città, cercando di evadere dalla realtà. La donna si rifugia in un paesino nell’arcipelago della Toscana. Lì incontra Elena, la sua vicina. La donna dimostra sin da subito di essere molto misteriosa. Una notte affida ad Angela i suoi figli, Bruno e Valentina.

La serata trascorre tranquilla fino a quando Elena viene uccisa per mano di un esecutore spietato. Angela allora cerca in tutti i modi di mettere in salvo lei e i figli di Elena. L’omicidio di Elena sarà solo il primo degli incubi che dovrà superare la protagonista della serie televisiva.

Angela cast: chi sono gli attori?

Oltre a Vanessa Incontrada, in “Angela” ci sarà Giuseppe Zeno. L’attore tornerà a recitare insieme alla Incontrada dopo “Scomparsa“. Il cast sarà completato da: Katia Ricciarelli, Simone Montedoro, Sebastiano Somma, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Ivan Franek e Marco Cocci.