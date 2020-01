“Come una madre” fiction con Vanessa Incontrada in arrivo su Rai 1 per la regia di Andrea Porporati. Una coproduzione 11 marzo film in collaborazione con Rai Fiction. Un cast d’eccezione per la nuova fiction di Rai 1, che in origine si chiamava Angela.

Come una Madre: ecco quando andrà in onda in prima serata su Rai 1

Da domenica 2 febbraio alle ore 21.25 andrà in onda una nuova fiction con Vanessa Incontrada dal titolo “Come una Madre”. In origine il titolo della fiction era Angela, poi cambiato in quello attuale. Difatti dopo la fine delle riprese, la fiction ha cambiato nome.

Trama e cast di Come una Madre

La Incontrada è la protagonista della fiction tv e accanto a lei un cast d’eccezione: Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Simone Montedoro, Marco Cocci, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta, Luigi Diberti, Fabrizio Contri.

Durante le riprese della fiction che si sono svolte da maggio a luglio 2019 tra Lazio e Calabria, la Incontrada ha fatto un selfie con la collega Katia Ricciarelli e uno, a chiusura del set con tutti i colleghi.

La trama e le anticipazioni di “Come una Madre” dal 2 febbraio 2020 su Rai 1

La fiction racconta la storia di una moglie e madre dal nome appunto Angela. Solare, estroversa ed empatica, il personaggio cambia radicalmente quando la protagonista perde un figlio. Tutti di fronte ad un dolore così grande subiscono dei cambiamenti e anche la nostra protagonista, non è immune. Il piccolo Matteo di soli nove anni scompare e purtroppo muore a causa di un incidente stradale.

Angela, ne risente moltissimo e non riesce più ad affrontare la vita con il piglio e gli occhi di un tempo.

Angela fugge dalla sua realtà e conosce Elena

Angela, decisa a dimenticare tutto fugge dalla sua realtà, cambia città e si reca in Toscana dove conosce una donna misteriosa di nome Elena, sua vicina di casa, con due figli piccoli, Bruno e Valentina.

La vita di Angela cambia radicalmente quando Elena le chiederà di accudire i suoi figli per una notte, ma quella che avrebbe dovuto essere una notte tranquilla, si trasforma in un incubo. Elena viene uccisa e Angela è testimone di tutto, così decide di scappare con i piccoli Bruno e Valentina, che conosce appena.

Durante la fuga, Angela incontra Elisa – una cantante lirica ormai non più sulla cresta dell’onda che vive in una baracca vicino al Tevere – che la ospita.

Angela dovrà fare i conti anche con l’ex marito – Lino – a cui non ha mai perdonato la morte del figlio e anche con il capitano Sforza, altro personaggio che incontra durante la sua fuga.

Angela viene accusata di omicidio

Ma le peripezie di Angela sono molteplici: viene accusata (del tutto ingiustamente) della morte della vicina Elena. Un macigno sul cuore per Angela che prosegue la sua fuga da Nord a Sud sempre con Bruno e Valentina che, a questo punto, diventano l’unica regione per non arrendersi e provare la sua innocenza.

Il suo non sarà solo un viaggio reale ma anche introspettivo: si guarderà dentro sè stessa conoscerà Kim, l’uomo che Elena stava aspettando e riprenderà in mano la sua vita con la consapevolezza di poter tornare ad essere di nuovo una mamma.

“Come una Madre”: quante puntate?

Le puntate della fiction di Rai 1 in partenza da domenica 2 febbraio 2020 sono in totale tre, costituite da due episodi ciascuno.