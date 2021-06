Dopo la partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha deciso di dedicarsi alla musica. Andrea Zelletta è tornato sul mercato discografico con la hit “Lovin at the speed of light”. Un brano realizzato in collaborazione con Shady, cantante nota per la sua partecipazione ad “Amici”. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Andrea Zelletta ci ha parlato del nuovo singolo e del progetto discografico. Intanto, procede a gonfie vele l’amore con Natalia Paragoni. In queste settimane, i due si sono lasciati andare a delle dichiarazioni particolarmente scottanti che sui social sono state contestate.

Chiediamo poi ad Andrea se ad un programma come “Tale e quale show” gli piacerebbe partecipare. Lui rivela di non essersi mai improvvisato cantante e di non aver mai ricevuto una proposta in tal senso. Poi aggiunge: “Mantengo la porta aperta alla televisione anche se al momento mi vorrei dedicare alla musica. Sto programmando l’uscita di un nuovo singolo per questo inverno”. Il Grande Fratello Vip gli ha regalato la popolarità e ora Andrea si sente pronto a conquistare spazi importanti attraverso la sua musica.

Andrea Zelletta, l’intervista

Andrea, hai lanciato il nuovo singolo “Lovin’ at the speed of Light”. Com’è nato questo brano e come è nata la collaborazione con Shady?

La collaborazione con Shady è nata per caso. Assieme al mio manager musicale ci siamo incontrati in uno studio di produzione e proprio lì ho incontrato Shady che stava registrando un pezzo per gli Shanghai. Ci siamo conosciuti e siccome da parte mia c’era l’intenzione di produrre un nuovo singolo le ho chiesto di collaborare insieme. Ho ascoltato la sua voce e mi sono ricordato subito della sua esperienza ad “Amici”. Mi sono affidato alla sua scrittura e poi tutto si è bloccato per la mia partecipazione al Grande Fratello Vip. E’ un singolo dalle tonalità degli anni 80-90, molto radiofonico. Il brano parla di un amore adolescenziale.

Hai nostalgia del passato?

Non ho provato nostalgia perché degli amori adolescenziali ho solo bei ricordi. Non ho rimorsi né rimpianti. L’adolescenza è uno dei momenti più gioiosi tanto che la mia è stata spensierata. Ad oggi sto vivendo un amore che è altrettanto forte con più responsabilità sulle spalle.

Con Natalia l’amore prosegue a gonfie vele. Partecipereste mai a “Temptation Island”?

Non abbiamo intenzione di partecipare a “Temptation Island” perché sul nostro sentimento ci confrontiamo tutti i giorni. Non siamo stati chiamati. A prescindere dalle intenzioni ci deve essere sempre una chiamata da parte del programma. Sono favorevole comunque al programma perché conosco gli autori e apprezzo il loro lavoro.

Si è parlato di matrimonio e di figli. Ci sono progetti in vista?

Io e Natalia conviviamo ormai da due anni e il nostro amore è consolidato. Vorremmo realizzare i nostri sogni e in questo senso abbiamo entrambi un obiettivo comune. Pian piano stiamo costruendo la nostra famiglia. Non abbiamo fretta e non ci piace pianificare. Preferiamo vivere alla giornata senza pensare troppo al futuro.

Molti ex gieffini hanno da poco sostenuto il casting per “Tale e quale show”. Ti ha mai attraversato questo pensiero?

Non ho fatto il casting e non mi hanno chiamato. Io non mi sono mai improvvisato cantante né mi sono mai destreggiato nel canto. Mantengo la porta aperta alla televisione anche se al momento mi vorrei dedicare alla musica. Sto programmando l’uscita di un nuovo singolo per questo inverno.