L’attesa per il revival della serie cult creata da Michael Patrick King sta per finire. Il prossimo 23 giugno “And Just Like That 2” arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Ritroveremo tutti i personaggi “chiave” della prima stagione, con alcune new entry che faranno impazzire le fans.

“And Just Like That 2”, il cast: ecco chi ne fa parte

«Siamo tutti beatamente inconsapevoli quando le nostre vite stanno per cambiare. Alcune cose è meglio lasciarle nel passato, ma forse non tutto». Inizia con queste parole – pronunciate da Carrie Bradsaw fuoricampo – il trailer di And Just Like That 2.

Nel film, sequel di And just like that, ritroveremo l’amato gruppo di amiche americane che – con le loro avventure sentimentali, professionali e familiari – ci hanno tenuto con il fiato sospeso per molti anni. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis torneranno infatti a vestire i loro iconici ruoli rispettivamente di: Carrie, Miranda e Charlotte. Accanto alle tre giovani ragazze newyorkesi ritroveremo inoltre John Corbett, nel ruolo di Aidan Shaw. L’ex fiamma di Carrie sarà protagonista perché pronto a riconquistare un posto nel cuore della ragazza dopo la morte di Mr Big.

C’è da dire che il ritorno di Shaw ha letteralmente diviso i fans di Sex and the City tra coloro che sperano di rivederlo presto al fianco di Carrie e quelli che invece sognano un altro partner per la protagonista.

Sul set ritroveremo anche: Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton insieme ad altri volti familiari ai fan di Sex and the City.

Nel cast And just like that 2 ci saranno anche Candice Bergen – che ha interpretato la giornalista di Vogue Enid Frick – e due guest star: la scrittrice Gloria Steinem e la popstar Sam Smith.

L’addio di Kim Cattrall: la grande assente

Non ritroveremo invece Samantha Jones – che nella prima stagione si è rivelata un’abile magnate delle pubbliche relazioni e amante del sesso – lasciata al suo destino dopo che l’attrice Kim Cattrall ha deciso di abbandonare il set della serie.

I produttori hanno così deciso una “sottotrama” che vede il trasferimento di Samantha a Londra dopo un litigio con Carrie. Anche nella realtà sembra essere stata proprio la faida – ormai decennale – tra Kim Cattrall e la co-star dello show Sarah Jessica Parker a farla decidere di abbandonare il ruolo.

Cosa vedremo nel sequel: la trama

HBO Max e Sky non hanno lasciato trapelare molti dettagli dello show e – a parte il clamoroso ritorno di Aidan e il trasferimento di Samantha a Londra – sappiamo che nella 2° stagione And like just that si parlerà di resilienza, recupero e risate, aiutando le persone che hanno vissuto un forte dolore a ritrovare il sorriso. Questo è quanto ha dichiarato Sarah Jessica Parker in un’intervista, facendo così crescere ulteriormente l’attesa dei tantissimi fans della serie cult.

Nel sequel troveranno spazio anche le riflessioni di Miranda – impegnata nella sua “rivoluzione personale” dopo la separazione con Steve e la nuova storia d’amore con Che – e quelle di Charlotte, che sta approfondendo il mondo della comunità trans attraverso il suo bambino gender-fluid Rock (ex Rose).

Gran parte della seconda stagione And just like that sarà così incentrata nel dare risposte alle reazioni suscitate dalla prima serie, con un ritorno alle origini e allo spirito più puro e genuino del primissimo Sex and the City.

Appuntamento quindi il 23 giugno su NOW.