View this post on Instagram

Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5, noi non vediamo l'ora e voi? 💛😉 #staytuned