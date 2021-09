Sangiovanni di Malibu dopo Amici di Maria De Filippi si sfoga sui social contro il gossip incessante sulla sua vita privata. Il motivo? La storia d’amore con Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici. Ecco le sue parole.

Sangiovanni: “non sono il fidanzato di Giulia, io sono un’artista”

Sangiovanni è una delle rivelazioni dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il secondo posto nel talent show di Canale 5, il cantante ha letteralmente spiccato il volo conquistando le classifiche di streaming e radio con i singoli “Lady” e il tormentone dell’estate 2021 “Malibu”. Eppure negli ultimi mesi per il mondo dei gossip è “il fidanzato di Giulia, la ballerina di Amici”. Stanco di questo continuo chiacchiericcio sulla sua vita privata, il giovane cantautore ha voluto mettere i puntini sulle ‘i’ con un lungo sfogo social.

“Allora parlo di una cosa di cui non volevo parlare, ma capisco che c’è bisogno di dire la mia. Parliamo del discorso Giulia. Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro quel programma, dentro quel contesto, insieme, vicini e abbiamo iniziato a provare un sentimento. Inconsciamente perchè non ci saremo mai aspettati tutto quello che è venuto dopo” – esordisce il cantante di “Lady”.

Non solo, Sangiovanni fa anche una doverosa precisazione: ”

Abbiamo vissuto insieme perchè lei faceva del bene a me ed io facevo del bene a lei, ma Giulia è una ballerina ed io sono un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e né Giulia è la fidanzata di Sangiovanni, non perchè non lo siamo realmente, ma perchè prima di tutto siamo due artisti.

Sangiovanni: “io e Giulia abbiamo tutto il diritto di vivere la nostra privacy”

A soli 18 anni di età Sangiovanni si è ritrovato catapultato nel mondo del spettacolo conquistando le classifiche musicali e radiofonico. Le sue canzoni, da “Lady” a “Malibu” sono dei successi e la sua storia d’amore con Giulia Stabile ha fatto impazzire i fan e il mondo del gossip.

Il giovane cantante però non ci sta e sui social ha chiaramente preso le distanze dal gossip e da chi è curioso solo della sua vita privata. “Vedo che voi invece di stare attaccati all’arte all’umanità delle persone, siete sempre attaccati al gossip. Perchè? Perchè sprecate il vostro tempo, perché non vi appassionate alla musica o alla danza? Perchè parlate di cose che non esistono? E soprattutto perchè non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy?” – sono le domande poste dal cantante.

Ma non finisce qui, visto che il giovane cantante non ha alcuna intenzione di essere al centro del gossip non vivendo di questo. “Io e Giulia siamo due ragazzi normali, siamo due umani e abbiamo tutto il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra umanità. Noi non siamo parte di gossip, non facciamo l’influencer come lavoro e non esponiamo la nostra vita privata se non la nostra arte” – ha detto Sangiovanni che ha concluso invitando il pubblico -“se volete sapere così tanto della nostra vita privata aspettate la nostra arte. Basta volersi sempre intromettere, invadere la privacy degli altri”.

Sangiovanni, il video dello sfogo sui social

Ecco il video integrale dello sfogo social di Sangiovanni di Amici: