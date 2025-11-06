Pronti per la settima puntata di Amici di Maria De Filippi? Cosa dicono le anticipazioni per la puntata di domenica 9 novembre 2025? Cosa accadrà? Ecco tutti gli spoiler sulle sfide, sugli ospiti e sulle varie prove affrontate dai ragazzi del talent di Canale 5. Curiosi?

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 9 novembre: tutti gli ospiti

Fuori i nomi degli ospiti della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Chi vi sarà nel settimo appuntamento del talent in onda nel primo pomeriggio di domenica 9 novembre 2025? Nelle scorse settimane abbiamo avuto in studio artisti del calibro di: Irama ed Emma Marrone, Dardust, Sarah Toscano e Mida, oltre che Chiamamifaro e TrigNO. I fan del programma attendono il ritorno in studio di altri ex alunni come: Petit, Luk3, Mew ad Angelina Mango, oltre che Wax e NDG. Chi ha invitato la padrona di casa? Molti si aspettano di vedere anche altri personaggi famosi. Settimana scorsa vi era Vanessa Incontrada, questa settimana diversi telespettatori sognano: Amadeus, Gerry Scotti o altri volti noti che già in passato hanno fatto capolino nel pomeridiano. Bando alle ipotesi. Alla fine sono approdati in studio in qualità di:

giudici : Ornella Vanoni (seduta vicino a Maria De Filippi), Diana Del Bufalo (presenta il suo spettacolo teatrale) e Annalisa per il canto, Virna Toppi per il ballo.

: (seduta vicino a Maria De Filippi), (presenta il suo spettacolo teatrale) per il canto, Virna Toppi per il ballo. ospiti musicali: Annalisa canta Esibizionista.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante. Si consiglia di aggiornare più volte la pagina per leggere sempre maggiori dettagli finché questa scritta rossa non svanisce e l’articolo non sarà definitivo +++

Sfide: ci sono eliminazioni?

Punto cruciale: le sfide. Chi va e chi resta?

Pierpaolo: sfida vinta e vista durante il day time di mercoledì 5 novembre

sfida vinta e vista durante il day time di mercoledì 5 novembre Maria Rosaria: ha vinto la sfida. La fanno subito a inizio puntata. Maria Rosaria si sfida con Desiree. Giudice Francesca Tocca. La sfidante esegue due coreografie da sola. Maria Rosaria balla una coreografia da sola sulle note di El Perdon e un passo a due con Mattia sulle note di Sexy Rave.

Maria Rosaria si sfida con Desiree. Giudice La sfidante esegue due coreografie da sola. Maria Rosaria balla una coreografia da sola sulle note di El Perdon e un passo a due con Mattia sulle note di Sexy Rave. Flavia : ha vinto la sfida .

: . Angie: sfida vinta. La vediamo in questi giorni nel day time.

In sfida la prossima settimana vanno: Michelle e Opi per il canto. Paola e Pierpaolo per il ballo.

Amici 25: la classifica della gara canto

Cosa è accaduto durante la gara canto e come è composta la classifica dei ragazzi di Amici 25?

primo posto: Valentina cantando Man I Feel like a woman.

secondo posto: Angie che canta Minuetto di Mia Martini.

terzo posto: Gard che canta The power of love.

Quarto posto: Riccardo che canta Il mondo di Fontana. Ornella Vanoni gli da 10.

Quinti posto: Plasma con Alors on danse di Stromae con barre.

penultimo e terzultimo: Michele e Michelle. Michelle canta Chiamo io chiami tu di Gaia. Michele invece canta Per me è importante dei Tiromancino accompagnandosi al piano.

ultimo: Opi canta You give love a bad name. Criticato da Rudy Zerbi. Anna Pettinelli ha detto che siccome è arrivato ultimo, vedrà di prendere provvedimenti.

La gara ballo

Come è andata ai ballerini questa settimana? Emiliano è riuscito ad esibirsi? Come si è piazzato Pierpaolo dopo aver affrontato due sfide in due settimane consecutive?

primo posto: Emiliano

terzultimo e penultimo: Pierpaolo e Anna

ultimo posto: Paola.

Compiti dati dai prof: allievi promossi o bocciati

Riccardo ha affrontato il compito assegnato da Lorella Cuccarini. Dopo aver ottenuto il plauso di tutto nella gara cantano sulle note di Il mondo, successivamente si è esibito sulle note di Comunque andare di Alessandra Amoroso. Compito superato. Ornella Vanoni nella gara canto gli aveva dato 10.

News, liti e gossip

La Celentano chiede di far scendere Emiliano e finalmente gli ridà la sua maglia

Plasma parla in collegamento con sua mamma

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante +++