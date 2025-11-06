Pronti per la settima puntata di Amici di Maria De Filippi? Cosa dicono le anticipazioni per la puntata di domenica 9 novembre 2025? Cosa accadrà? Ecco tutti gli spoiler sulle sfide, sugli ospiti e sulle varie prove affrontate dai ragazzi del talent di Canale 5. Curiosi?
Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 9 novembre: tutti gli ospiti
Fuori i nomi degli ospiti della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Chi vi sarà nel settimo appuntamento del talent in onda nel primo pomeriggio di domenica 9 novembre 2025? Nelle scorse settimane abbiamo avuto in studio artisti del calibro di: Irama ed Emma Marrone, Dardust, Sarah Toscano e Mida, oltre che Chiamamifaro e TrigNO. I fan del programma attendono il ritorno in studio di altri ex alunni come: Petit, Luk3, Mew ad Angelina Mango, oltre che Wax e NDG. Chi ha invitato la padrona di casa? Molti si aspettano di vedere anche altri personaggi famosi. Settimana scorsa vi era Vanessa Incontrada, questa settimana diversi telespettatori sognano: Amadeus, Gerry Scotti o altri volti noti che già in passato hanno fatto capolino nel pomeridiano. Bando alle ipotesi. Alla fine sono approdati in studio in qualità di:
- giudici: Ornella Vanoni (seduta vicino a Maria De Filippi), Diana Del Bufalo (presenta il suo spettacolo teatrale) e Annalisa per il canto, Virna Toppi per il ballo.
- ospiti musicali: Annalisa canta Esibizionista.
Sfide: ci sono eliminazioni?
Punto cruciale: le sfide. Chi va e chi resta?
- Pierpaolo: sfida vinta e vista durante il day time di mercoledì 5 novembre
- Maria Rosaria: ha vinto la sfida. La fanno subito a inizio puntata. Maria Rosaria si sfida con Desiree. Giudice Francesca Tocca. La sfidante esegue due coreografie da sola. Maria Rosaria balla una coreografia da sola sulle note di El Perdon e un passo a due con Mattia sulle note di Sexy Rave.
- Flavia: ha vinto la sfida.
- Angie: sfida vinta. La vediamo in questi giorni nel day time.
In sfida la prossima settimana vanno: Michelle e Opi per il canto. Paola e Pierpaolo per il ballo.
Amici 25: la classifica della gara canto
Cosa è accaduto durante la gara canto e come è composta la classifica dei ragazzi di Amici 25?
- primo posto: Valentina cantando Man I Feel like a woman.
- secondo posto: Angie che canta Minuetto di Mia Martini.
- terzo posto: Gard che canta The power of love.
- Quarto posto: Riccardo che canta Il mondo di Fontana. Ornella Vanoni gli da 10.
- Quinti posto: Plasma con Alors on danse di Stromae con barre.
- penultimo e terzultimo: Michele e Michelle. Michelle canta Chiamo io chiami tu di Gaia. Michele invece canta Per me è importante dei Tiromancino accompagnandosi al piano.
- ultimo: Opi canta You give love a bad name. Criticato da Rudy Zerbi. Anna Pettinelli ha detto che siccome è arrivato ultimo, vedrà di prendere provvedimenti.
La gara ballo
Come è andata ai ballerini questa settimana? Emiliano è riuscito ad esibirsi? Come si è piazzato Pierpaolo dopo aver affrontato due sfide in due settimane consecutive?
- primo posto: Emiliano
- terzultimo e penultimo: Pierpaolo e Anna
- ultimo posto: Paola.
Compiti dati dai prof: allievi promossi o bocciati
- Riccardo ha affrontato il compito assegnato da Lorella Cuccarini. Dopo aver ottenuto il plauso di tutto nella gara cantano sulle note di Il mondo, successivamente si è esibito sulle note di Comunque andare di Alessandra Amoroso. Compito superato. Ornella Vanoni nella gara canto gli aveva dato 10.
News, liti e gossip
- La Celentano chiede di far scendere Emiliano e finalmente gli ridà la sua maglia
- Plasma parla in collegamento con sua mamma
