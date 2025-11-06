Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 9 novembre 2025: ospiti e news | Spoiler

Alessandra Solmi
Amici di Maria De Filippi

Pronti per la settima puntata di Amici di Maria De Filippi? Cosa dicono le anticipazioni per la puntata di domenica 9 novembre 2025? Cosa accadrà? Ecco tutti gli spoiler sulle sfide, sugli ospiti e sulle varie prove affrontate dai ragazzi del talent di Canale 5. Curiosi?

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 9 novembre: tutti gli ospiti

Fuori i nomi degli ospiti della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Chi vi sarà nel settimo appuntamento del talent in onda nel primo pomeriggio di domenica 9 novembre 2025? Nelle scorse settimane abbiamo avuto in studio artisti del calibro di: Irama ed Emma Marrone, Dardust, Sarah Toscano e Mida, oltre che Chiamamifaro e TrigNO. I fan del programma attendono il ritorno in studio di altri ex alunni come: Petit, Luk3, Mew ad Angelina Mango, oltre che Wax e NDG. Chi ha invitato la padrona di casa? Molti si aspettano di vedere anche altri personaggi famosi. Settimana scorsa vi era Vanessa Incontrada, questa settimana diversi telespettatori sognano: Amadeus, Gerry Scotti o altri volti noti che già in passato hanno fatto capolino nel pomeridiano. Bando alle ipotesi. Alla fine sono approdati in studio in qualità di:

  • giudici: Ornella Vanoni (seduta vicino a Maria De Filippi), Diana Del Bufalo (presenta il suo spettacolo teatrale) e Annalisa per il canto, Virna Toppi per il ballo.
  • ospiti musicali: Annalisa canta Esibizionista.

Sfide: ci sono eliminazioni?

Punto cruciale: le sfide. Chi va e chi resta?

  • Pierpaolo: sfida vinta e vista durante il day time di mercoledì 5 novembre
  • Maria Rosaria: ha vinto la sfida. La fanno subito a inizio puntata. Maria Rosaria si sfida con Desiree. Giudice Francesca Tocca. La sfidante esegue due coreografie da sola. Maria Rosaria balla una coreografia da sola sulle note di El Perdon e un passo a due con Mattia sulle note di Sexy Rave.
  • Flavia: ha vinto la sfida.
  • Angie: sfida vinta. La vediamo in questi giorni nel day time.

In sfida la prossima settimana vanno: Michelle e Opi per il canto. Paola e Pierpaolo per il ballo.

Amici 25: la classifica della gara canto

Cosa è accaduto durante la gara canto e come è composta la classifica dei ragazzi di Amici 25?

  • primo posto: Valentina cantando Man I Feel like a woman.
  • secondo posto: Angie che canta Minuetto di Mia Martini.
  • terzo posto: Gard che canta The power of love.
  • Quarto posto: Riccardo che canta Il mondo di Fontana. Ornella Vanoni gli da 10.
  • Quinti posto: Plasma con Alors on danse di Stromae con barre.
  • penultimo e terzultimo: Michele e Michelle. Michelle canta Chiamo io chiami tu di Gaia. Michele invece canta Per me è importante dei Tiromancino accompagnandosi al piano.
  • ultimo: Opi canta You give love a bad name. Criticato da Rudy Zerbi. Anna Pettinelli ha detto che siccome è arrivato ultimo, vedrà di prendere provvedimenti.

La gara ballo

Come è andata ai ballerini questa settimana? Emiliano è riuscito ad esibirsi? Come si è piazzato Pierpaolo dopo aver affrontato due sfide in due settimane consecutive?

  • primo posto: Emiliano
  • terzultimo e penultimo: Pierpaolo e Anna
  • ultimo posto: Paola.

Compiti dati dai prof: allievi promossi o bocciati

  • Riccardo ha affrontato il compito assegnato da Lorella Cuccarini. Dopo aver ottenuto il plauso di tutto nella gara cantano sulle note di Il mondo, successivamente si è esibito sulle note di Comunque andare di Alessandra Amoroso. Compito superato. Ornella Vanoni nella gara canto gli aveva dato 10.

News, liti e gossip

  • La Celentano chiede di far scendere Emiliano e finalmente gli ridà la sua maglia
  • Plasma parla in collegamento con sua mamma

