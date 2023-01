Visto che sono quasi finite le feste natalizie si torna a parlare di Amici di Maria De Filippi per le anticipazioni della puntata in onda domenica 8 gennaio 2023 su Canale 5 a partire dalle 14.00 circa. Cosa accadrà? Ecco tutti gli spoiler su quanto vedremo andare in onda grazie alla nostra collaborazione con Amici News. Possiamo anticiparvi, grazie alla registrazione odierna, sia le sfide, che gli ospiti, le eventuali eliminazioni e le varie esibizioni dei talentuosi ragazzi della scuola.

Amici 22 anticipazioni 8 gennaio 2023: chi sono gli ospiti?

Nel 2023 Maria De Filippi ha avuto, nello studio di Amici 22, numerosi ospiti famosi. Diversi artisti hanno presentato il loro nuovo brano, altri, invece, hanno giudicato i talenti sia nel canto che nel ballo. Un esempio? Achille Lauro ed Emma Marrone hanno giudicato i ragazzi della scuola così come Cristiano Malgioglio e Giorgia. Kledi, Garrison Rochelle, invece, si sono dedicati a dare i voti ai ballerini. Sul palco, invece, si sono alternati i ragazzi de Il Volo, i Pinguini Tattici nucleari e numerosi ex concorrenti del talent.

Chi approderà in studio domenica 8 gennaio?

Tre destini in sospeso: ci sono eliminazioni?

La nuova puntata del nuovo anno è davvero molto attesa. Il motivo? Come molti sanno ci sono tre destini in sospeso, ovvero quelli dei ragazzi entrati in casetta prima di Natale e che erano stati notati ai provini da: Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Cosa accadrà? Vi saranno eliminazioni?

Avevamo lasciato alcuni ragazzi con una spada di Damocle sulla testa. Emanuel Lo aveva voluto veder esibire Megan e Rita – quest’ultima ha incendiato il pubblico a Capodanno in musica su Canale 5 insieme a Cricca e Angelina.

Raimondo, invece, aveva voluto rivedere Samuel e Gianmarco. Era subito apparso chiaro che questi quattro ballerini, pertanto, erano a rischio. I prof hanno preso la loro decisione?