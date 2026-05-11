Ascolti tv di domenica 10 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 10 maggio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha incuriosito 3.523.000 spettatori pari al 20.4% di share.
Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha raccolto 574.000 spettatori (3.1% di share).
Rai 3: Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.474.000 spettatori pari al 8.3% di share.
Rete 4: Barcellona – Real Madrid, il derby che può valere la Liga Live ha incollato alla tv 1.149.000 spettatori con il 6.3% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, le serie tv turca ha interessato 1.639.000 spettatori con uno share del 12.8%.
Italia 1: Zelig On, la nuova edizione dello show comico condotto da Paolo Ruffini con Lodovica Comello ha strappato un sorriso a 792.000 spettatori con il 5.9%.
La7: Il primo Cavaliere, il film del 1995 diretto da Jerry Zucker con Sean Connery e Richard Gere ha coinvolto 259.000 spettatori con il 1.8%.
Tv8: Cani sciolti, il film del 2013, diretto da Baltasar Kormákur, con Denzel Washington e Mark Wahlberg appassionato 173.000 spettatori con il 1.8% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.580.000 spettatori con il 9% e 863.000 spettatori con il 9.2% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.419.000 spettatori con il 23% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.210.000 spettatori con il 21.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 maggio 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.150.000 spettatori con il 18% nella prima parte dalle 14:40 alle 15:21 e 1.731.000 spettatori con il 15.3% nella seconda parte dalle 15:26 alle 16:51 (I Saluti di Mara a 1.357.000 e il 12.5%);
- Da noi a ruota libera: 1.417.000 spettatori (12.8%) di share.
Canale 5
- Beautiful: 1.723.000 con il 14.1% di share;
- Forbidden Fruit: 1.869.000 spettatori pari al 15.8%;
- La forza di una donna: 1.861.000 spettatori (16.3%) di share;
- Verissimo: 1.915.000 spettatori pari al 17.7% nella prima parte dalle 16:28 alle 17:23 e 1.733.000 spettatori pari al 15.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer dalle 17:27 alle 18:23 (I Saluti a 1.787.000 e il 15.1%).