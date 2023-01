Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Ascanio dopo l’esperienza fatta ad Amici 22. Cosa abbiamo scoperto? Che presto, anzi prestissimo, dopo il successo di Margot, uscirà un nuovo singolo. I suoi fan devono attendere ancora poco. Il 2023 inizierà nel migliore dei modi. E poi? Ascanio ci ha parlato di cosa gli ha detto Rudy Zerbi prima che uscisse dallo studio di Maria De Filippi, ma anche della sua amicizia con due cantanti ancora dentro la scuola più spiata d’Italia. Ecco cosa ci ha raccontato sui suoi progetti futuri e sui suoi obiettivi.

Andrea Ascanio, l’intervista in esclusiva

Virale su Tik Tok, più di 2 milioni di visualizzazioni su Spotify: contento del successo che sta avendo Margot?

Sì, certo, fa davvero estremamente piacere. Non me lo sarei mai aspettato. E’ bellissimo poter vedere tutti questi numeri che crescono, ma, son sincero, ambisco sempre a piani più alti e pertanto guardo già ai prossimi obiettivi.

Quali sono questi obiettivi, ci sono nuovi progetti in cantiere e c’è un altro singolo in uscita prossimamente?

Sì. Farò uscire a brevissimo – gennaio 2023, un nuovo singolo. Spero vada bene anche questo.

Ai detrattori che su Twitter pensano che Margot abbia successo solo per via dell’ingiusta eliminazione da Amici 22 cosa rispondi?

Credo che alla fine quando una persona ascolta il brano lo ascolta o perché gli piace o perché è curiosa di ascoltarlo. Sono contentissimo dei risultati che sta raggiungendo il brano e guardo solo quelli.

Quando hai scritto Margot e a cosa ti ha ispirato maggiormente?

Margot l’ho scritta circa un anno fa, la scorsa estate. Mi frequentavo con una ragazza – che è attualmente la mia ragazza – che ha questo modo di fare un po’ divertente. Come ho iniziato a scrivere il brano ho pensato subito a lei e per me è stato così molto facile concludere subito il pezzo. L’ho scritta in circa venti minuti pensando proprio a lei.

Ci saranno quindi altri brani scritti pensando alla tua ‘Musa’?

Sì, sì, ovvio!

Che bilancio tracci della tua esperienza ad Amici 22? Pensavi / Speravi di arrivare al Serale?

Amici 22 è stata una esperienza fantastica. La più bella che io abbia mai fatto proprio perché potevo lavorare con dei professionisti tutti i giorni e riuscivo a migliorarmi in ambito musicale costantemente. E’ stata una esperienza davvero bellissima. Una volta entrato, ovviamente, puntavo ad arrivare il più avanti possibile. Non mi piaceva pormi dei limiti e sarei incoerente con me stesso nel dire il contrario.

Chi secondo te potrebbe vincere questa edizione del talent di Maria De Filippi anche se forse è un po’ presto per dirlo?

Sì, è un po’ presto, ma direi uno tra Wax e NDG.

Con chi, dei ragazzi in casetta, pensi che ti incontrerai una volta finito il talent? C’è qualche amicizia che ti piacerebbe coltivare?

Mi trovo benissimo sia con Wax che con NDG e con loro mi sento quasi ogni giorno. Mi piacerebbe anche continuare la nostra conoscenza fuori dal programma sia in ambito musicale che non. Potrebbero quindi nascere collaborazioni o duetti? Magari, non si sa mai!

Cosa ti ha detto alla fine Rudy Zerbi prima che tu uscissi dallo studio di Amici 22?

Rudy mi ha fatto proprio un bel discorso. Mi ha detto di continuare a credere nella mia musica perché lui lo ha fatto sin dall’inizio. Non dovevo pertanto dubitare del mio percorso e di continuare a lavorare sui brani che ho perché ero già sulla strada giusta! Parole importante dette da un Zerbi che nel campo musicale ci ha lavorato per anni. Sì! Io per Rudy nutro una stima profonda. Sentirmi dire quelle parole mi ha aiutato tantissimo, anche dopo l’uscita da Amici.

Ti piacerebbe salire sul palco di Sanremo?

Magari! Lo pongo come uno dei miei obiettivi sin da quando ero bambino come Amici, come lo è stato X Factor.

C’è un’artista del panorama musicale italiano o estero con cui vorresti duettare nel prossimo futuro?

Mi piacciono tanto: Frah Quintale e Tha Supreme. Mi piacerebbe fare qualcosa con loro.

C’è qualcosa che vorresti dire ai nostri lettori, qualche consiglio che vorresti dare ai ragazzi che come te aspirano a fare carriera nel mondo della musica?

Sin da quando ero bambino avevo come obiettivo quello di partecipare ad un talent show come Amici o X Factor. Ogni giorno andavo quindi nella mia stanza per scrivere, per fare cover, per cercare in tutti i modi di migliorare la mia voce e migliorarmi in modo da poter lavorare il prima possibile con professionisti e vocal coach che mi potevano poi aiutare a realizzare i miei sogni in ambito musicale. E’ fondamentale essere costanti, lavorare sodo e soprattutto bisogna sempre credere in sé stessi prima di presentarsi davanti ad un grande pubblico!