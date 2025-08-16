Cosa succederà in Doc – Nelle tue mani 4 ad Agnese? In questi giorni, gli attori si sono riuniti per leggere il copione dei primi sette episodi. Il video, pubblicato sui social, ha mostrato un dettaglio che non è sfuggito ai fan e sembrerebbe riguardare uno dei personaggi più amati. Scopriamo insieme cosa c’è scritto.

Doc – nelle tue mani: dove eravamo rimasti e anticipazioni quarta stagione

La terza stagione di Doc si è conclusa con Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) sempre più vicino ad Agnese (Sara Lazzaro). La donna gli ha confidato di avere una recidiva del tumore e gli ha rivelato cosa era accaduto anni prima. Per farla entrare in un trial sperimentale a New York, il Dott. Fanti era sceso a patti con Bramante ritirando così la sua ricerca sulle benzodiazepine date nelle Rsa che portavano effetti collaterali ai pazienti. I due, dopo anni, uniscono le forze per smascherare Bramante con un video e l’ultimo episodio si conclude con Andrea che decide di dimettersi.

A prendere il suo posto potrebbe essere Giulia (l’attrice Matilde Gioli) che intanto rifiuta le attenzioni di Damiano (Marco Rossetti) e si trova a dover scegliere: accettare il posto di Andrea come primario all’Ambrosiano o trasferirsi a Roma e iniziare una nuova vita.

Cosa accadrà quindi in Doc – Nelle tue mani 4? Le anticipazioni della prossima stagione sono state diffuse dalla casa di produzione LuxVide in un video pubblicato su Instagram e TikTok. Alcuni attori (tra cui Matilde Gioli, Marco Rossetti, Luca Argentero in collegamento ed Elisa Wong) si sono riuniti per leggere insieme la sceneggiatura dei primi sette episodi. Dal filmato, che include anche alcune foto, si intravedono i titoli di alcuni episodi come il primo ‘Tutto scorre‘, il secondo ‘Qui e Ora‘, e il quinto ‘Samaritani‘.

Cosa accadrà ad Agnese in Doc 4?

Non è sfuggito poi un dettaglio su Doc 4 che riguarda Agnese. La donna potrebbe non essere riuscita a salvarsi dato che si legge nel copione che Giulia e Andrea si abbracciano molto calorosamente, con Damiano che li guarda.

Poi Giulia esclama: “Mi dispiace per Agnese” mentre Damiano gli porge la mano e gli dice: “Bentornato Doc“. A quel punto il Dott. Fanti esclama: “Mi siete mancati“.

Questo farebbe capire che Giulia ha accettato l’incarico di primario e che forse ha una storia con Damiano mentre Andrea, dopo essersi dimesso e dopo la morte di Agnese, ritorna in Ospedale forse con un nuovo ruolo. Uno spoiler, voluto dalla casa di produzione, che però potrebbe anche nascondere altro come un sogno o un flashback. Non ci resta che attendere il 25 agosto quando inizieranno le riprese della nuova stagione che vedremo su Rai 1 il prossimo anno.