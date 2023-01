Abbiamo intervistato in esclusiva Ludovica di Amici 22 dopo l’uscita dalla scuola di Maria De Filippi. La bravissima ballerina che ha fatto parte del talent di Canale 5 ci ha raccontato qualcosa in più sul bellissimo rapporto che Emanuel Lo, neo professore di danza nella scuola, ha costruito con i suoi allievi. Grazie al talent, oltretutto, Ludovica ha potuto compiere una bellissima esperienza danzando per Marco Mengoni. Stare su quel palco le ha sicuramente schiarito le idee e fatto capire ciò che vuole per il suo futuro. Un sogno nel cassetto? Ci ha svelato che le piacerebbe danzare con Beyoncé e noi le auguriamo di realizzarlo. In fin dei conti un Giuseppe Giofré ha calcato il palco al fianco di Taylor Swift e J-Lo.

Intervista esclusiva a Ludovica Grimaldi

Cosa ci puoi raccontare della tua esperienza ad Amici 22?

È stata l’esperienza più formativa della mia vita sotto tantissimi aspetti, sia per quanto riguarda la danza che umanamente parlando. In tre mesi ho accumulato un bagaglio di esperienza molto grande, ho imparato soprattutto a lavorare sui miei difetti, su quello che posso migliorare.

Hai una esibizione preferita di tutte quelle all’interno della scuola, se sì quale?

È molto difficile sceglierne una, forse quella che ho più a cuore e mi è rimasta più impressa è stata la mia improvvisazione su “Promettimi” di Elisa, esibizione che mi ha permesso poi di ballare durante il concerto di Marco Mengoni; è stato un bellissimo momento.

Chi ti ha dato i consigli migliori tra i professori o i giudici?

Sicuramente il mio professore Emanuel Lo, era molto attento ai suoi allievi e ci teneva molto ad averli sul palco nella maniera migliore. In sala mi è stato di aiuto con le coreografie ma non solo, mi ha spronato anche a livello mentale a superare tanti limiti che pensavo di avere.

Con quale degli altri ragazzi pensi che potrà proseguire un rapporto di amicizia finito il talent?

Potrà sembrare strano ma ho un bel rapporto veramente con tutti, quindi spero e penso che sia così anche in futuro. Di sicuro con alcuni sono più a contatto, ma devo dire che anche quando sono uscita dal programma ognuno di loro mi ha dimostrato tanto affetto.

Cosa pensi degli altri ballerini della scuola e secondo te -anche se è presto- chi si merita la vittoria del talent di Maria De Filippi?

Credo fermamente che il livello dei ballerini di questa edizione sia veramente alto, ognuno di loro ha la sua particolarità, punti forti e meno forti. Alla luce di questo credo che la vittoria potrebbero meritarla proprio tutti e infatti sarei contentissima per chiunque di loro, ma spero soprattutto che Samu arrivi il più lontano possibile.

Cosa hai provato quando hai sentito “Ludovica sei eliminata”? Te lo aspettavi?

Abbandonare tutto da un momento all’altro è sicuramente un po’ spiazzante, ma devo dire che riuscivo a pensare solo a quanto era stato bello poter stare lì a prescindere da tutto. Dal discorso di Emanuel avevo capito che questa potesse essere la sua decisione data anche la situazione delle settimane precedenti e i suoi dubbi su di me.

Come è stato ballare mentre Marco Mengoni cantava? Cosa hai provato e cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Mi ricordo come se fosse ieri il mio ritorno in casetta dopo il concerto, avevo gli occhi lucidi e una strana energia in tutto il corpo. Non riuscivo neanche a spiegare ai miei compagni cosa avessi provato, ero entusiasta e piena di voglia di continuare a lavorare. Ancora di più ho capito che voglio vivere di questo. È stato un vero e proprio privilegio condividere il palco con un artista come lui.

I progetti e i sogni nel cassetto di Ludovica

Che progetti hai ora?

Adesso sono tornata a vivere a Roma, ho deciso che mi dedicherò con tutte le mie forze alla danza. Ho in programma di cominciare ad insegnare e anche di andare fuori Italia per fare qualche esperienza e migliorare ancora, anche se per ora non voglio trasferirmi all’estero perché amo l’Italia.

Dove ti vedi tra 10 anni?

Tutto può succedere e non mi precluderò mai nulla, ma vorrei essere una ballerina/coreografa/insegnante affermata, vorrei anche stare molto a contatto con l’arte in generale e trovare il modo di farla convivere con il mio lavoro.

Quale è il tuo sogno nel cassetto?

Da quando ero molto piccola ho avuto un debole per la grandissima Beyoncé e la sua musica, ho sempre sognato di ballarle accanto un giorno.