Abbiamo intervistato in esclusiva Claudia di Amici 22, la ballerina, uscita dalla scuola di Maria De Filippi, pare non essersi mai fermata ed essere già al lavoro con un altro famoso ex del talent di Canale 5, ovvero Samuele Barbetta, per realizzare degli spettacoli teatrali. Claudia nell’intervista, ha anche voluto ricordare alcuni compagni con cui ha maggiormente legato nella scuola e rivelarci che c’è una promessa in ballo. Quale? Andare a fare shopping con Ramon. Chi non vorrebbe seguirli? Sicuramente sarà uno spasso la loro uscita insieme per le vie della moda!

Intervista a Claudia Bentrovato

Quando hai deciso di partecipare ad Amici 22?

Ricordo di aver mandato la candidatura a maggio, ma mai avrei pensato di riuscire a entrare davvero.

Come ti eri immaginata che fosse il talent? Le tue aspettative hanno trovato un riscontro positivo o è stata una esperienza migliore rispetto a quanto credevi?

Alcune cose un po’ me le aspettavo, altre invece sono state una scoperta. Amici per me è stata una montagna russa che mi ha fatto gioire e soffrire, un’esperienza più unica che rara. Anche i momenti bui li ricordo con grande intensità , quelli belli neanche a dirlo, certe cose le porterò nel cuore sempre!

Cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza?

Il quantitativo di studio che offre la scuola e soprattutto la qualità, lavorare individualmente in sala con i professionisti é stato veramente pazzesco. Un’altra cosa che ho amato, al di fuori della danza, é stata la totale assenza dei telefoni, si riusciva ad avere veri dialoghi con le persone e con se stessi, é veramente un altro mondo, decisamente migliore.

Cosa ti ha fatto crescere maggiormente a livello artistico? Hai riscontrato delle difficoltà?

Studiare tanto, come dicevo, ma anche avere modo di interfacciassi per tante ore con insegnanti incredibili e con ballerini professionisti, sono state entrambe una grande occasione.

Ho avuto difficoltà nelle assegnazioni delle coreografie nel senso che mi sarebbe piaciuto ballare cose che mi valorizzassero maggiormente. Paradossalmente proprio nell’ultima settimana prima di uscire la situazione era andata meglio da quel punto di vista.

Se dovessi valutare i tuoi compagni?

Penso che la classe di quest’anno sia veramente bella, ci sono persone veramente tanto interessanti. Ci sono diversi cantanti che mi piacciono parecchio, ma artisticamente il mio debole é per Piccolo G, ammetto di tifare per lui. Anche i ballerini sono davvero bravi, Samu in particolare è fortissimo. Anche Ramon, il ballerino classico più forte che abbia mai visto coi miei occhi.

C’è qualcuno di loro con cui hai legato maggiormente e con cui l’amicizia rimarrà una volta finito il talent?

In particolare mi sono affezionata tanto a Piccolo G, penso che il nostro rapporto continuerà al di fuori del programma. Un’altra persona che spero tanto di rivedere è Ramon, ci siamo promessi anche che andremo a fare shopping insieme…

Quali sono i tuoi progetti ora? Lavorerai ancora con Samuele Barbetta, avete progetti insieme?

Da poco mi sono trasferita a Roma e qui continuerò ad allenarmi e a lavorare. Con Samuele stiamo realizzando degli spettacoli teatrali e adesso ci stiamo preparando per altre date. Ci sono anche altri progetti in corso che si spera vadano a buon fine.