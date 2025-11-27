Siamo prontissimi per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Curiosi di scoprire insieme a noi le anticipazioni per la puntata di domenica 30 novembre 2025 e scoprire cosa accadrà? Possiamo darvi in anteprima gli spoiler sui nomi degli ospiti, sull’esito delle sfide e sulle varie prove sostenute.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni 30 novembre: ecco gli ospiti

Quali ospiti avremo nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi? Nelle scorse settimane abbiamo già incontrato ex allievi come: Irama, Emma Marrone, Annalisa, Giordana Angi, Sarah Toscano e Mida, ma anche altri personaggi del mondo della musica e della televisione come: Gigi d’Alessio, Fulminacci, Noemi, Fiorella Mannoia, Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni e Vanessa Incontrada. Chi si aggiunge, ma soprattutto chi si esibirà solamente e chi invece avrà l’arduo compito di giudicare i talent di quest’anno di Amici 25? In studio approderanno:

In qualità di giudici: Stash e Carlo Verdone (giudici gara canto). Eleonora Abbagnato (giudice ballo).

Come ospiti musicali: Rettore canta Malamocco con Arianna Forte e Mr Rain canta l’ultimo singolo uscito il 14 novembre. Mentre la Rettore si esibisce dietro di lei ballano: Chiara, Francesco, Alessia, Mattia, Georgie e Michele.

Amici 25: le sfide, nessun eliminato

Come sono andate questa settimana le sfide?

Emiliano: l’unico a fare la sfida. Vince. Lo sfidante si chiama Cristian. Giudice sfida: Garrison. Emiliano balla I lived. Lo sfidante balla Canta ancora. Garrison ha fatto i complimenti allo sfidante perchè molto preparato e ad Emiliano per il suo sorriso. Secondo Garrison Emiliano va messo in difficoltà con una variazione classica.

Prossime sfide: Michele ed Angie (decidono i prof di canto visto che con i voti dei ragazzi lo spareggio era in parità – il decisivo è stato Zerbi) per il canto. Per il ballo: Anna e Alessio

La classifica della gara canto di Amici 25 sugli inediti

Cosa è accaduto durante la nuova gara canto? La classifica vede:

Primo posto: Valentina. Stash le dice che non è semplice quando c’è la firma di qualcuno, in questo caso di Angelina Mango, ma lei ha fatto una esibizione impeccabile.

Secondo posto: Riccardo. Verdone gli dice che la sua voce andava in sincronia con quella della sua anima.

Terzo posto: Plasma. Stash gli fa i complimenti per il ritmo che nonn è facile tenere e sulla struttura del ritornello.

Quarto posto: Opi. Gli viene detto che ha una bella anima rock, che ha ancora tanta strada davanti e deve migliorare e quello è il posto giusto per farlo.

Quinto posto: Gard. Verdone gli dice che ha una bella voce trascinante, ma gli piacerebbe sentire un pezzo più complesso.

Terzultimo e penultimo posto: Flavia e Angie. Secondo Verdone Angie è molto particolare e vede una strada in salita per lei. A Flavia dicono che ha una bella voce.

Ultimo posto: Michele. Stash gli dice che ha una bella voce, ma che il pezzo è troppo pieno e a volte sono ancor più importanti le pause.

Gara ballo: la classifica

Chi è arrivato primo in classifica per il ballo e cosa è accaduto durante la gara?

Primo posto: Emiliano balla The first time. Alla Abbagnato è piaciuto particolarmente. Lo defiinisce un vero e proprio talento.

Secondo posto: Pierpaolo balla Another Love insieme a Michele. Ad Eleonora piace e diche che per lei lui era poesia. Si apre discussione con al Celentano sul collo del piede. Si accende un bel battibecco. La Peparini si intromette a fatica per difendere il suo allievo.

Terzo posto: Alex balla con Alessia un reggaeton lento. Gli viene detto che è più bello dal vivo.

Quarto posto: Maria Rosaria balla con Mattia sulle note di una canzone di Shakira. Le viene detto che quando è arrivato Mattia è stata “Wow” ma deve cercare di essere più impattante quando è da sola.

terzultimo e penultimo: Paola e Alessio. Alessio balla sulle note di Ultima poesia. Paola balla un passo a due con Francesco. Ad Alessio viene detto che ha una bellissima energia e che è migliorato tanto, ma deve stare attento all’espressione. A Paola viene detto che deve tirare fuori qualcosa in più. Che è stata piatta e che deve arrivare alla fine del movimento. La Peparini gli ha detto che è stata ferma un anno e che deve riprendere.

Ultimo posto: Anna balla sulle note di Leave get out. Le viene detto che deve spingere di più e che la coreografia era anche semplice e quindi deve tirare fuori qualcosa. Non si è visto nulla questa volta.

Giorgia assente.

Compiti voluti dai prof

Ad eseguire il compito voluto da Emanuel Lo è stata Maria Rosaria. La ballerina della Celentano non ha convinto il coreografo, compagno di Giorgia. Per lui la prova era insufficiente. Diostrazione del compito da parte di Isobel. Questo compito era incentrato sulla predisposizione e sull’espressività sulle note di Fergalicious.

La seconda ad eseguire un compito dato sempre da Emanuel Lo è stata Anna. Votazione insufficiente anche per lei. Dimostrazione del compito da parte di Isobel. Anna doveva mostrare la gioia di ballare sulle note di Ain’t no mountain high enough.

Opi ha dovuto ricantare Una Vita da Mediano ed un altro brano, ovvero Un Giorno credi di Bennato, davanti ad un giudice esterno, il maestro Pennino. Quest’ultimo doveva solo decidere quali pezzi fossero o meno più adatti al ragazzo. Questo perché Zerbi ha ritenuto che fosse opportuno capire che i pezzi scelti da Anna Pettinelli non sono adatti al ragazzo, anzi, il pezzo che Anna gli ha asseggnato questa settimana lo ha fatto peggiorare nuovamente. Lorella ha detto di essere d’accordo sia con Anna che con Rudy. Viene detto che anche il reparto musicale era perplesso, l’assegnazione data da Anna era troppo fuori dagli agganci emotivi di Opi. Pennino dice che Opi ha cantato meglio sul brano di Ligabue che sull’altro e che l’assegnazione gli era più congeniale. La Pettinelli risponde che in 50 anni di carriera ha sempre deciso lei e che anno scorso TrigNO ha vinto con le sue assegnazioni.

News e gossip

Ci sono state liti tra i professori?

La prima discussione è quella delle prof di danza ovvero tra la maestra Celentano e la Peparini per Pierpaolo. La Peparini si è alzata per mostrare il suo piede non perfetto a riprova che anche con dei piedi brutti si può fare la ballerina. Altre liti tra Emanuel e la Peparini e tra Zerbi e Anna Pettinelli per Opi.

Dopo la dimostrazione dei compiti di Maria Rosaria ed Anna, Maria ha annunciato che Isoblem sarà assente per alcune puntate perché si dedicherà ad una nuova esperienza.