Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della seconda puntata del Serale in onda sabato 30 marzo 2024? Ecco tutti gli spoiler su ospiti ed eliminati grazie alle talpe di Amici News presenti nella registrazione odierna. Prima serata Mediaset si accenderà con nuove sfide infuocate. Dopo la vittoria consecutiva del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ci sarà modo per gli altri prof e quindi gli altri team di avere una rivincita?

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti: chi vi sarà?

Settimana scorsa si è esibito Michele Bravi con il suo nuovo singolo, ma sono giunti in studio anche Giusy Buscemi per presentare la nuova fiction Mediaset che la vede protagonista con Giorgio Marchesi e tre comici ovvero: Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti e la Signora Coriandoli. Questa settimana chi vi sarà? Il pubblico vorrebbe vedere artisti del calibro di: Tananai esibirsi sul palco con l’ultimo singolo oppure assistere alla divertente performance di Teresa Mannino, Geppi Cucciari o altri comici, In passato Maria De Filippi ha chiamato: Luca e Paolo, Pio e Amedeo, ma anche Enrico Brignano e molti altri. Sono, queste, tutte congetture. Chi vi sarò in puntata? Le talpe di Amici News ci svelano che:

ospiti musicali :

: ospiti comici:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Prima manche: cosa è accaduto ad Amici 23?

Cosa è accaduto nella prima manche? Chi si è sfidato? Settimana scorsa hanno preso il via gli Zerbi – Cele contro Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. La manche è finita con l’eliminazione diretta di Ayle. Questa settimana cosa succederà?

+++ IN AGGIORNAMENTO

Seconda manche: nuova sfida e nuovo ballottaggio

Cosa è accaduto nella seconda manche?

Guanto di sfida tra prof: chi ha avuto la meglio?

Diciamoci la verità, abbiamo grandi aspettative sul guanto di sfida tra i prof. Anno scorso Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ci hanno regalato esibizioni mitiche. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci hanno fatto ridere a crepapelle, come nella prima puntata. Cosa succederà questa settimana? Ci sarà una esibizione legata alla Pasqua?

+++ IN AGGIORNAMENTO