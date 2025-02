Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni per la puntata di domenica 2 marzo 2025? Ecco tutte le novità su quanto è accaduto nella scuola più spiata del piccolo schermo grazie alle talpe presenti nella registrazione odierna. Cosa vedremo dunque domenica pomeriggio a partire dalle 14.00 circa su Canale 5? Quali ospiti ha convocato la conduttrice? Quali ragazzi otterranno l’accesso al Serale? La seconda fase del talent si avvicina a passi da gigante. E’ ora di stringere il cerchio e decidere chi si merita di esibirsi in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: gli ospiti famosi

Settimana scorsa ad Amici di Maria De Filippi come ospiti sono approdati molti ex concorrenti del talent che hanno partecipato a Sanremo 2025. Abbiamo potuto ammirare le esibizioni di: Irama, Elodie, Sarah Toscano, Gaia e i The Kolors. Questa settimana chi avrà chiamato la De Filippi? C’è chi si aspetta altri Big, da: Achille Lauro a Olly, dai Coma Cose a Giorgia. Chi approderà in studio?

Chi vi sarà?

giudici delle gare:

ospiti musicali:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione terminata +++

Amici 24: chi ottiene l’accesso al Serale?

Ci sono ancora maglie oro da assegnare. Chi ha ottenuto il passaggio al Serale questa settimana?

Gara canto: la classifica

Come è andata la gara canto? Chi è arrivato primo in classifica tra i ragazzi che devono ancora ottenere la maglia d’oro e l’accesso al Serale?

La classifica della gara ballo?

Come è andata invece la gara ballo dopo che la settimana scorsa non si è potuta disputare per via di tutti gli infortuni registrati?

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ++++