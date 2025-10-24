Quinta puntata di Amici di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni per domenica 26 ottobre 2025? Cosa è accaduto negli studi durante la registrazione odierna? Come ogni settimana siamo qui per fornirvi tutti gli spoiler sulle sfide, sugli ospiti, sulle varie prove che hanno sostenuto i ragazzi e sulle eventuali eliminazioni.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 19 ottobre 2025: gli ospiti presenti in studio

Chi vi sarà nella quinta puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 26 ottobre 2025, in qualità di ospite? I fan attendono l’arrivo di Luk3, Petit, Mew, TrigNo, ma anche di Annalisa, Emma, Elodie e molti altri dopo aver visto Irama e Sarah Toscano con Mida. Molti ex allievi, infatti, sono usciti con brani nuovi oppure hanno presentato i loro nuovi album e potrebbero promuovere così i loro nuovi progetti “tornando a casa”. C’è chi si aspetta, inoltre, che Maria De Filippi convochi, in qualità di giudici, forti nomi dello spettacolo e del panorama musicale italiano come: Gerry Scotti, Amadeus, Tiziano Ferro, Noemi e molti altri personaggi che abbiamo già visto nelle scorse edizioni.

Chi vi sarà? In qualità di:

giudici : Emma Marrone e Rossella Brescia

: e Rossella Brescia ospiti musicali: Emma Marrone che canta Brutta storia. Oltre a lei anche TrigNo che canta Ragazzina.

Sfide: chi ha vinto e chi è stato eliminato?

Cosa accadrà ai ragazzi in sfida? Chi di loro dovrà abbandonare la casa? Possiamo svelarvi che, per le sfide rimaste ancora in essere:

Michelle: sfida vinta. Vista nel day time di oggi, venerdì 24 ottobre.

Alex, vince la sfida . L’abbiamo vista nel day time giovedì.

. L’abbiamo vista nel day time giovedì. Matilde: sfida persa contro Paola. Giudice Bernabini. Lei ha ballato Coraline con una valigia. La sfidante ha ballato sulle note de L’importante è finire. Secondo la giudice Matilde è molto comunicativa. Molto brava nella parte superiore, ma in quella inferiore ci sono parecchie lacune e problematiche che non si possono colpare in breve tempo. La sfidante era migliore a livello di tecnica, ma le mancava un po’ la parte emozionale. Nonostante ciò ha più potenziale.

Giudice Bernabini. Lei ha ballato Coraline con una valigia. La sfidante ha ballato sulle note de L’importante è finire. Secondo la giudice Matilde è molto comunicativa. Molto brava nella parte superiore, ma in quella inferiore ci sono parecchie lacune e problematiche che non si possono colpare in breve tempo. La sfidante era migliore a livello di tecnica, ma le mancava un po’ la parte emozionale. Nonostante ciò ha più potenziale. Frasa, il cui sfidante doveva essere scelto da Zerbi. Sfida persa contro Angie. A giudicare Federica Camba. Entrambi hanno cantato il loro inedito. Successivamente lui ha cantato: True Colors. Lei ha cantato Can’t help falling in love accompagnandosi con il piano. La giudice sceglie chi l’ha fatta entrare più nel suo immaginario. La sfidante ha dovuto ripetere due volte l’esibizione con il piano perché ha avuto un problema.

Chi è finito a rischio eliminazione questa settimana? Plasma, Anna, Penelope e Pierpaolo.

Tre eliminazioni nella scuola di Maria De Filippi

Questa settimana assisteremo a ben tre eliminazioni. Quali? Quella di Tommaso, ballerino di Alessandra Celentano, quella di Frasa e quella di Matilde.

Tommaso è stato cacciato da Alessandra Celentano. La maestra ha detto di non volerlo illudere, ma dopo un mese si è accorta che non può reggere il confronto con gli altri, gli serve più tempo e non è pronto ad affrontare una cosa del genere.

Frasa ha perso la sfida contro Angie. Lui è stato il primo ad essere eliminato dopo la sua sfida persa. Poi la Celentano ha eliminato Tommaso ed infine è stata eliminata anche Matilde.

Matilde ha perso la sfida contro Paola

Amici 25 gara canto: tutte le news

Come è andata la gara canto di Amici 25? Michele vi ha preso parte dopo che a causa della sua reazione post puntata, Lorella Cuccarini gli ha sospeso la maglia?

primo posto: Riccardo canta La mia storia con te di Alessandra Amoroso. Anna Pettinelli gli da 6 e dice che gli è piaciuto. Gli aveva dato 5, ma poi ha alzato il voto. Secondo lei ha fatto dei miglioramenti. Secondo Rudy l’ha fatto perché “smossa” dall’applauso. Lui ha dedicato la canzone allo zio che è venuto a mancare. Emma dice che finalmente ha sentito un po’ di personalità. Ci ha messo il cuore, ho sentito la tua anima. Si sente che lo sentivi tantissimo. E gli ha fatto i complimenti. Poi Emma ha salutato Alessandra Amoroso.

secondo posto: Valentina canta Where is my husband. Emma le dice che ha scelto un pezzi difficilissimo, ma è stata bravissima. Non deve però pensare solo alla tecnica. deve trovare la sua voce e ascoltarsi di più.

Terzo posto: Flavia canta The shoop shoop song. Emma gli dice che ha fatto una bella esecuzione, ma deve un po’ lasciarsi andare.

Michelle canta Love Story di Taylor Swift. Il giudizio che da Emma è simile a quello dato a Flavia. La Pettinelli ha detto che sceglierà uno sfidante e la metterà in sfida. La cantante tornando al banco ha detto: “Mannaggia non ho nemmeno un po‘ d’aria“.

Gard canta Nonno Hollywood. Ad Emma è piaciuta molto la sua voce. Nelle parti basse è perfetto. Deve concentrarsi su quelle alte.

Plasma canta Non sei tu di Gazelle con barre. Per Emma scrive bene, ma deve stare attento all’intonazione e ai respiri oltretutto visto che ha cantato seduto ed era più difficile.

Opi canta My Sharona. Zerbi gli da 3. Per lui il cantante ha rovinato un classico degli anni 80. Secondo la Pettinelli il collega non ci sente bene. Zerbi lancia una frecciatina alla Pettinelli e dice che nonostante l’applauso per lui rimane 3. Emma dice che ha lei è piaciuto per la sua presenza con il pubblico e in questo sembra molto “navigato”.

ultimo posto: Penelope canta Don’t know why di Norah Jones. Emma ha voluto darla un consiglio da sorella, da amica. L’ha sentita cantare in quattro registri vocali diversi e nessuno era il suo. Solo in un momento, che la voce le si è spezzata, ha sentito la sua vera voce. Non deve imitare ciò che funziona perché quello che funziona su altri non è detto che funzioni su di lei. Deve cercare la sua personalità.

In ballottaggio in terzultima e penultima posizione: Plasma e Opi. Plasma si offre di andare in sfida e dice che secondo lui Opi ha fatto una bella esibizione e si merita lui, invece, di finire a rischio.

Classifica ballo

prima: Maria Rosaria balla sulle note di Falling una rumba con Mattia. La Celentano ha fatto i complimenti a Mattia.

secondo: Emiliano balla sulle note di Take me to the church.

terzo posto: Alessio balla sulle note di Habibi.

Pierpaolo balla sulle note di In ginocchio da te. Dimostra Francesco. La Celentano si è appuntata molte cose e gli ha detto tutti i passi che ha sbagliato. Gli ha detto che vanno migliorati i piedi. E’ secondo lei un bravo attore. Poi però arriva la tecnica e li pecca. La Peparini difende il ballerino dicendo che ama come racconta. Dice che sente la sua anima e che lui ha una sua tecnica modern. La Peparini aggiunge poi che ci sono offerte di lavoro dove non occorrono piedi perfetti, ma li migliorerà. Per la Cele ci vogliono anni per migliorarli.

Alex balla sulle note di Titi me pregunto. Balla con Alessia.

ultimo posto: Anna balla sulle note di No Hero di Elisa.

In ballottaggio per andare in sfida vi cono Alex e Pierpaolo. I ragazzi votano per Pierpaolo.

L’omaggio dei professionisti ad Angelina Mango

Nella puntata di domenica 26 ottobre di Amici di Maria De Filippi vedremo i professionisti della scuola ballare una coreografia su una delle nuove canzoni di Angelina Mango, per renderle omaggio e celebrare l’uscita del suo album. La canzone scelta? Velo sugli occhi.

Liti e gossip

