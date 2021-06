Amici 20, Rosa Di Grazia si sfoga e Deddy spiazza il web con un gesto

Rosa Di Grazia ha finalmente fatto ritorno sui social, dopo un lungo silenzio avuto su Instagram, sulla scia dei rumor che la vedono ormai lontana da Deddy, l’amore che lei ha avuto nella scuola di Maria De Filippi. L’occasione è un post che la ballerina ha condiviso in questo weekend di inizio giungo con il web da un nuovo profilo, dove la giovane non risparmia parole di rivincita rispetto ad eventi negativi, che per alcuni utenti rimanderebbero alla vociferata rottura tra lei e Deddy. E mentre il post del ritorno social suscita tra le reazioni più disparate del web, spunta un curioso gesto in rete di Deddy verso la ballerina campana, che potrebbe smentire quanto negli ultimi giorni si vocifera sui due ex Amici 20.

Amici 20, Rosa Di Grazia torna a parlare ai fan

In queste ore, dopo aver creato un nuovo profilo Instagram alternativo a quello originale a cui non riesce più ad accedere, Rosa Di Grazia è tornata a scrivere ai suoi sostenitori e non in rete. Ha nel dettaglio dedicato al web una foto che la ritrae alle prese con i passi di danza e nella cui descrizione si racconta sintetizzando i momenti salienti della sua vita, passando per l’esperienza intrapresa ad Amici 20, dove ha incontrato l’amore Deddy, fino a ringraziare chi crede in lei e nel suo sogno di fare spettacolo. Parole, tra le quali si leggono dichiarazioni anche tristi, in cui Rosa non nasconde di aver dovuto trovare la forza di rialzarsi dopo i momenti difficili, che per diversi internauti sarebbero la prova certa che tra lei e Deddy l’amore sia finito con il talent, Amici 20.

“CREDERCI SEMPRE, ARRENDERSI MAI!” Ebbene si! Dopo la tempesta c’è sempre il sole!

Più forte di prima, I’m back! Ricomincio da qui, insieme a voi! – si legge tra le parole che Rosa Di Grazia rilascia nel primo messaggio post-talent su Instagram-. Non finirò mai di ringraziare ad ognuno di voi per il costante supporto, affetto nei miei confronti!”.

Il gesto social di Deddy per Rosa

Sotto il post del momento, tra i vari like degli utenti del web spunta in particolare il mi piace di Deddy. E non è solo per questo che ora il web si dichiara pronto a scommettere che tra Rosa Di Grazia e Deddy non sia realmente finita. Il cantante ha anche iniziato a seguire Rosa su Instagram, mentre al momento la ballerina campana non ricambia il following al torinese. Che tra i due sia davvero finita e Deddy voglia chiedere una seconda chance alla ballerina? Chissà!

