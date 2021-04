Ieri sera si è conclusa la quinta puntata del serale di Amici, che ha segnato l’eliminazione della ballerina di latino, Martina Miliddi. Una eliminazione spoilerata con quasi 12 ore di anticipo – rispetto alla messa in onda – che ha accolto il favore del pubblico, che non ha ben digerito l’eliminazione di Tommaso Stanzani, alla terza puntata, dotato sicuramente di più talento rispetto alla latinista sarda.

Amici 2021: Martina Miliddi – ballerina – eliminata della serata

Martina, ha ancora molto da crescere e da studiare, così come hanno anche detto Raimondo Todaro e Carolyn Smith, ballerino professionista e giudice di Ballando con le Stelle, ma chissà perché questa ragazza è arrivata alla quinta puntata del Serale del talent!

Guanto di sfida: Cuccarini – Arisa vs Zerbi – Celentano

Aldilà dei malumori del web – per i teatrini tra i prof – che segnano comunque il successo del talent di Maria De Filippi, è innegabile che due icone della danza italiana, si siano scontrate sullo sfondo delle sfide dei ragazzi.

E’ palese ormai, che i teatrini trash tra i professori, contribuiscono a far schizzare gli ascolti del programma alle stelle, perché si creano delle vere e proprie fazioni. Mai come quest’anno ci siamo appassionati alle sfide di Alessandro Celentano contro Lorella Cuccarini, puntualmente rifiutate da quest’ultima per “proteggere” i suoi allievi.

Alessandra Celentano: la Maestra di danza di Amici

Di fatto, la Celentano per quanto considerata cattivissima è l’unica che non illude i ragazzi, che li sprona a fare sempre di più e meglio, mettendoli di fronte alle difficoltà e non lasciandoli nella loro “comfort zone”.

Completamente diversa invece Lorella Cuccarini, che ha riempito di complimenti i suoi pupilli, mettendoli sempre in una posizione comoda e non facendo mai alzare l’asticella delle difficoltà ma proteggendoli, da eventuali guanti di sfide e comparate.

Lorella Cuccarini: la più amata degli italiani?

Due stili differenti, due donne strutturate e consapevoli dei propri mezzi ma con un metodo d’insegnamento completamente diverso.

Un modo di fare diversissimo, che culmina con il lancio di un guanto di sfida di Lorella Cuccarini (e Arisa) verso la Celentano (e Zerbi). Guanto di sfida che la Celentano di primo acchito avrebbe voluto rifiutare ma che il suo compagno di merende, Rudy Zerbi la coinvolge nel dire si.

Da qui, si capisce la personalità della Celentano che si espone in tutto e per tutto infischiandosene dei consensi e mettendosi in gioco alla sua età e scegliendo anche di risultare sopra le righe.

L’esibizione di Alessandra Celentano e Rudy Zerby

Ieri sera, il numero con Zerbi è stato esilarante, la grazia della maestra Celentano è innegabile e ha dato lustro al numero. Dall’altra Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani come recitava un vecchio spot, che balla e canta cercando di coinvolgere il pubblico e la giuria. Addirittura, chiede ad un certo punto che a giudicare non fosse solo Raul Bova, ospite della quinta puntata, ma anche la giuria composta da De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

Insomma, più esibizionismo di così!! Giocare a fare la vamp e mettersi sempre in mostra aldilà del talento dei suoi alunni è quello che salta subito agli occhi. I suoi modi gentili, benchè non le manda certo a dire, melliflui e sornioni fanno sicuramente più presa sul pubblico, a dispetto della schiettezza e a volte anche “brutalità” di Alessandra Celentano ma l’unica queen è la Maestra!!!

Ma cosa è meglio per gli allievi? La nuda verità o una bella bugia?

Sicuramente Amici è un talent che offre una possibilità concreta di entrare subito nel mondo del lavoro. E’ una vetrina importantissima e dovrebbe premiare i talenti veri, quelli cioè che attraverso “lacrime e sangue” riescono a raggiungere obiettivi specifici nel minor tempo possibile.

Si dice spesso, che Amici è una scuola, è vero: ma non è la scuola primaria, piuttosto l’università. Ovvero una scuola che poi ti prepara alla vita, al lavoro. Da queste colonne, si evince assolutamente che chi vi scrive sposa in toto i metodi più diretti della Maestra Celentano, forse perché nella vita ci si deve spesso abituare alla “frustrazione del no” accettando i propri limiti. Anche se sappiamo che il vincitore sarà solo uno!

Tuttavia, apprezzo della Cuccarini la sua verve e le meravigliose sigle che ci ha regalato nella sua lunga carriera. Vedere queste donne che parlano e sanno di Danza – seppur in modo differente – è sicuramente un bel traguardo per il talent di Maria De Filippi.

E voi cosa ne pensate?