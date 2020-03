La bufera sul ballerino di Amici, Valentin non si placa: ora spunta un altro video sempre fornito dal sito Dagospia, che mostra un altro momento inedito della scuola in cui il ragazzo avrebbe detto a Javier che in una particolare coreografia sembrava gay, e che non aveva una virilità spiccata come lui.

Da Dagospia arriva un nuovo filmato su Valentin di Amici 19: Omofobo, violento e bullo

In questo video, senza tagli e censure si nota un Valentin piuttosto veemente che accusa Javier di essere un ballerino effeminato. O meglio le precise parole sono state: “quando balli, sembri gay”. Insomma, per il macho latino il ballerino cubano ha dei gesti e delle movenze da gay e non da uomo.

Vorremmo precisare e dire a Valentin, che i ballerini classici hanno tutta un’altra impostazione, sono leggiadri, eleganti e sicuramente raffinati. Nulla a che vedere con movimenti di bacino, ancheggiamenti e sguardi sexy tipici della danza latina. Ma questo non significa che chi balla in modo elegante, sia gay. Ovviamente Javier si surriscalda sull’argomento e nasce un’accesa discussione tra i due e per poco si arriva alle mani.

Ma Valentin, non si ferma solo a questo perché intima a Javier di reagire anche se ci sono le telecamere e che oltre ad essere poco macho ha anche problemi mentali.. Beh insomma, Valentin è l’apoteosi dell’arroganza e della prevaricazione.

Nuovo video di Valentin nella scuola di amici: omofobo e bullo

“Dobbiamo fare così?… Ma io non sono omosessuale. Quando ballavi e facevi quei movimenti sembravi gay” ” questa la frase che dice Valentin rivolgendosi a Javeir.

E ancora, con toni molto accesi, tipico dei bulli quasi volesse uno scontro fisico: “Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay. Al di là di questa danza sei un po’ gay”.

Ammettiamolo. Questa è la fine che fa un programma quando si decide di mettere nella scuola dei ballerini che sono già professionisti. Valentin lo è, e come tale si comporta. Non accetta gli insegnamenti della Titova, sottovaluta tutti ed esiste solo il suo immenso ego. Ma del resto non ce la sentiamo di condannare troppo questo ragazzo che ha la mentalità della GARA tipico delle competizioni latine di ballo.

Per cui il fare squadra, l’essere parte di un team e di una scuola è proprio fuori dai suoi meccanismi mentali. Ma ci preme sottolineare che, anche quando Javier fosse o sembri gay, non è il peggiore dei mali. Javier è un talento eccezionale, versatile e raffinato che lo innalza a cavallo di razza! Valentin un campione di balli latini americani, ma tutto qui.

Il video inedito: