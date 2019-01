Si è scatenato il panico fra i fan di Amici 2019 durante queste feste natalizie. Il motivo? Molti hanno iniziato a pensare, vendendo i loro post sui social, che sia Elena D’Amario che Timor Steffens potessero lasciare il talent di Maria De Filippi. E’ davvero così? La bravissima ballerina professionista, che è stata, a sua volta, concorrente del programma di Canale 5, ha rassicurato tutti. Timor pare ancora di no, ma non è detto che non possa gestire due impegni contemporaneamente.

Amici 2019 Elena D’Amario lascia la scuola?

La prima a far preoccupare tutti i fan di Amici 2019 è stata Elena D’Amario. La ballerina lascerà la scuola? Certo che no. A preoccupare è stato il viaggio a New York nei giorni scorsi. Molti viste le Stories, i post e i video, hanno temuto che gli impegni con la compagnia che l’ha resa celebre in tutto il mondo la portassero nuovamente a passare gran parte del tempo lontano dall’Italia, ma soprattutto lontano dagli studi televisivi di Roma. Dopo aver perso Stefano De Martino i telespettatori non volevano perdere un’altra bravissima professionista.

Per fortuna, però, come dicevamo, le ansie dei fan sono state placate. Elena, sempre su Instagram, infatti, ha postato nuove immagini del suo ritorno a casa, ovvero negli studi di Amici. La ballerina quindi continuerà a far parte del cast di professionisti del programma e accompagnerà i talenti di quest’anno durante tutto il loro percorso.

L’allarme è quindi rientrato. La paura che si era scatenata sui social, però, rimane comunque una grande dimostrazione di affetto nei confronti di Elena D’Amario che, con la sua simpatia e la sua bravura, è riuscita a far breccia nei cuoi dei telespettatori.

Amici 2019: Timor Steffens lascia la scuola?

Nelle stesse ore, però, la preoccupazione dei fan di Amici 2019 è nuovamente salita alle stelle. Perfino in questo caso a preoccupare sono stati i contenuti condivisi sui social.

Cosa è accaduto? Ebbene pare proprio che Timor Steffens sia stato chiamato in Olanda per DanceSing. Il programma non è altro che un vero e proprio talent in cui i concorrenti devono cantare mentre ballano.

Secondo quanto si è appreso Timor dovrebbe ricoprire nella trasmissione due ruoli molto importanti ovvero quello di direttore artistico e quello di giudice. Tale impegno gli permetterà di poter continuare a fare il professore di ballo anche ad Amici 2019 oppure no? Timor dovrà scegliere a cosa dedicarsi e rinunciare al programma di Maria De Filippi?

Di sicuro, come è stato scritto su Instagram, il lavoro in Olanda è qualcosa su cui si sta impegnando da mesi, un qualcosa che lo riempie, oltretutto, di orgoglio.