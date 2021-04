Mentre il pubblico tv è in trepidante attesa di assistere al sesto serale di Amici 20, nel daytime settimanale del talent si è registrato il ritorno nel gioco della scuola di Maria De Filippi di Gerry Scotti. Il Giudice di Tú sí que vales, in un nuovo appuntamento del pomeridiano del talent in corso, si è presentato in un collegamento da casa con lo studio del format in cui ha introdotto una sfida per i cantanti, su cui lui stilerà una classifica personale in qualità di giudice esperto, con in palio una vincita importante. Ovvero una collaborazione con Witty tv per la realizzazione di un video musicale.

Amici 20 ospita Gerry Scotti: la nuova sfida nella sfida

Mentre si avvicina la messa in onda del sesto serale di Amici 20, prevista per sabato 24 aprile 2021 su Canale 5, il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi è al centro dell’attenzione mediatica per una sfida nella sfida, extra-serale, indetta al talent. La stessa vede protagonisti i cantanti in corsa al serale dello show, Deddy, Tancredi, Aka7even, Sangiovanni e Raffaele.

I giovani hanno presentato nello studio del talent i rispettivi brani La prima estate, Leggi dell’universo, Loca, Hype (l’unico non inedito tra inediti nella sfida), e Focu meo. Per l’occasione, a fare da giudice esterno in collegamento con lo studio è Gerry Scotti. Il volto Mediaset si commuove all’accoglienza ricevuta dai giovani, avvenuta con tanto di stupore ed esultanza non appena è apparso il conduttore Mediaset.

Gerry Scotti si confronta con i cantanti in corsa al serale

“La bella notizia è il vostro stupore nei miei riguardi, la brutta notizia è chi perde oggi viene nella scuderia di Tù sì que vales – ha così esordito il giudice, parlando ai concorrenti nella nuova sfida di canto extra-serale di Amici 20-. E io vi garantisco dei guadagni stellari, non appena aprono le sagre di paese. Tutti sono un po’ in cassa integrazione i miei, ma appena ripartono i miei sono mazzate. Mi sono commosso a vedere le vostre facce sbigottite. Io mi nutrivo di musica facendo i compiti, mi sono mantenuto gli studi all’università facendo il dj, ho fondato radio… ecco perché non ho mai presentato Sanremo”. Poi, Gerry Scotti ha rivolto un complimento alla conduttrice del talent, Maria De Filippi: “Quest’anno i ragazzi sono uno più bravi dell’altro, ecco perché il grande successo di Amici 20”.

I talenti si sfidano

Il primo ad esibirsi alla gara di Gerry Scotti è Aka7even, a cui il conduttore rivolge una battuta: “Sei forte, perché fai le sfide e arrivi sempre secondo, sei come Toto Cutugno, prima o poi vinci tu”. Di Loca, il cantante dalla tinta bionda fa sapere: “Si parla del post di un incontro sulla spiaggia tra due ragazzi e lui la vede loca”. “Ci sono tutti gli ingredienti di un grande successo per l’estate”, è il giudizio sintetico del giudice.

Poi, è la volta di Raffaele Renda, che si esibisce sulle note di Focu meo. Un brano in cui fa da protagonista il dialetto calabrese come tributo all’amata terra-madre del giovane, la Calabria e alla questione del Meridione, che spinge i giovani meridionali ad espatriare per cercare fortuna. “Con questo brano vorrei fare aprire gli occhi ai ragazzi che come me sognano in grande”, spiega Raffaele, che nel ritornello del brano canta “Lamentarsi non aiuterà una generazione”, “io c’ho il piccante dentro, quello del Meridione”. “Spesso si proviene da piccole realtà e si diventa grandi, bel messaggio”, è l’opinione di Gerry Scotti.

Tancredi si esibisce sulle note di Leggi dell’universo, che parla di “un tira e molla” tra due persone in cui si rincorre un amore dove non vi sia né l’avidità né lo scorrere del tempo. Un brano che Gerry Scotti ritiene coinvolgente.

Deddy, detto il barbiere secondo la presentazione di Maria De Filippi, si presenta con La prima estate al cospetto di Gerry Scotti, dichiarando: “Non vorrei mollare il mestiere, ma non mi fido neanche di me stesso da solo a tagliarmeli. La prima estate parla di un amore nato e lui da quanto ha incontrato lei ha migliorato il suo tempo e le dice come sarà la prima estate insieme”. “Interpreta un sentimento diffuso. A voi ragazzi vi hanno rubato con questa storia del Covid, un anno della vostra vita e stagioni importanti per le relazioni”, interviene il giudice.

Infine giunge il turno di Sangiovanni, che si esibisce sulle note di Hype, l’unico tra i brani in gara alla sfida di Gerry Scotti, a non essere un inedito, in quanto già presentato di recente al talent. “Hype, una bella descrizione dell’amore e dei sentimenti in genere”, dichiara Scotti.

Mentre si attende il sesto serale di Amici 20 in tv, i telespettatori si dicono anche in trepidante attesa di scoprire le valutazioni relative alla sfida che vede giudice Gerry Scotti. Che vinca il migliore!