Sabato 5 dicembre alle ore 14.10 su canale 5 andrà in onda la quarta puntata dello Speciale di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi che sono chiusi in casetta alle prese con lezioni di ballo e di canto dovranno vedersela con nuove sfide al fine di mantenere la maglia e il banco. Ma vediamo in dettaglio cosa succederà nella puntata di Sabato 5 dicembre.

Amici 20: anticipazioni puntata di sabato 5 dicembre 2020. La sfida di Kika

Come tutti saprete, le puntate vengono registrate qualche giorno prima per cui siamo in grado già di dirvi come andranno le sfide e cosa succederà in puntata. Intanto per tutta la settimana abbiamo visto la cantante Kika, alle prese con la preparazione della sfida. Tra crisi e pianti e voglia di rivincita la ragazza ce la mette tutta e difatti supera la sfida e quindi rimane nella scuola.

Rudy non conferma la maglia di Arianna ed elimina Evandro

Rudy Zerbi sarà al centro della puntata puntellata di polemiche ed eliminazioni. Zerby non confermerà la maglia di Arianna, anche se la ragazza è rientrata a scuola per fare lezioni. L’allieva anche se con la maglia sospesa non sarà ancora eliminata, ma l’insegnante si prenderà un’altra settimana per poter decidere.

Altra polemica nascerà con Evandro, sempre allievo di Rudy che deciderà di eliminare: volano parole pesanti pronunciate dall’allievo, in particolare su Samuele Bersani. Zerbi quindi abbandona Evandro che tuttavia, viene salvato da Arisa e Anna Pettinelli. Quindi il ragazzo dovrà decidere qualche nuovo coach scegliere, tra le due insegnanti. Esa di Amici riceverà una proposta da un produttore della Dark Polo Gang, e questo lo renderà immensamente felice.

Amici 20: Samuele e Riccardo riconfermano le loro maglie

Per quanto riguarda la compagine Danza, Samuele balla l’assolo di Veronica Peparini e viene riconfermato nella scuola: il ragazzo può riprendere la maglia. E’ la volta di Riccardo che ieri nel day time abbiamo visto piuttosto provato dagli allenamenti e dalle prove, era stanco, molto stanco tanto che diceva di non sentirsi più le gambe.

Riccardo riesce a ballare il pezzo di hip Pop e viene riconfermato. E’ poi il turno di Deddy, new entry del talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di Giulio. Deddy, canta un pezzo di Irama e viene riconfermato.

Insomma, una puntata piena di colpi di scena e di conferme. Inoltre, da mercoledì 9 dicembre Amici daytime arriva su Canale 5, e non più su Italia 1. L’orario di messa in onda è le 16.10 quindi una striscia tra Uomini e Donne e Grande Fratello Vip.