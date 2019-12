Amici 19: Jacopo e la “serenata” ad Anna Pettinelli | Video Witty Tv

Ad Amici 19 Jacopo Ottonello ha fatto una “serenata” ad Anna Pettinelli proprio mentre si doveva sfidare con un altro ragazzo della scuola per continuare a mantenere il suo posto fra i sei migliori. Jacopo, per cantare, si è avvicinato alla professoressa di canto. Come se non bastasse ha poi esordito dicendo che la doveva ringraziare. Il video Witty con la sfida.