Ad Amici 19 Alessandra Celentano è una e trina? Forse no. Secondo Maria De Filippi la docente di danza classica però si sdoppia. Come? Ebbene la conduttrice ha fatto confezionare un video ad hoc per mostrate a tutti come, nei confronti di Javier, lei sia diversa. Ecco il filmato di Witty Tv.