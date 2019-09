Amadeus, prima di approdare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2020 per l’80esima edizione del Festival della canzone, dovrà condurre un altro importante evento musicale. Si tratta del “Radio Italia Live – Il Concerto“, che quest’anno supera i confini nazionali con uno speciale evento a Malta. Ecco la data di messa in onda, gli ospiti e tutte le anticipazioni.

Amadeus prima di Sanremo conduce Radio Italia Live – Il Concerto: ecco quando

Venerdì 4 ottobre 2019 dalle ore 20.00 andrà in onda il “Radio Italia Live – Il Concerto“, un’edizione speciale della manifestazione musicale che per l’occasione sarà presentata da Amadeus a Floriana Granaries, a Malta. Un concerto – evento che vedrà alcuni dei nomi più improntati della musica italiana esibirsi all’estero in occasione del Mediterranean Stars Festival. Sul palco insieme al conduttore di Sanremo 2020 ci saranno anche Marco Maccarini e Manola Moslehi.

La manifestazione musicale “Radio Italia Live – Il Concerto” andrà in onda in diretta contemporaneamente su Radio Italia, Radio Italia Tv (disponibile al canale 70 del digitale terrestre, canale 725 Sky, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD). Non solo, l’evento sarà disponibile anche in streaming audio/video sul sito ufficiale di radioitalia.it. Infine, per chi volesse seguirlo in differita sarà possibile farlo su Real Time (canale 31 del dtt) e su Dplay.

Radio Italia Live – Il Concerto a Malta, gli ospiti

Tantissimi gli ospiti italiani protagonisti dello speciale “Radio Italia Live – Il Concerto a Malta”. A cominciare da Alessandra Amoroso, la regina dell’estate 2019 con la hit “Mambo Salentina” portata al successo con i Boomdabash. Spazio anche a Mahmoud, il vincitore di Sanremo 2019 che presenterà sul palco la hit “Soldi” e il nuovo singolo “Barrio”.

Ma non finisce qui, sul palcoscenico di Fosos, centro eventi di Floriana a Malta, si esibiranno anche: Raf, Elisa, Francesco Gabbani, Emma, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Umberto Tozzi, Max Pezzali, Ira Losco, J-Ax e The Travellers. Tutti gli ospiti saranno accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Ad aprire il concerto saranno due cantanti di Malta: Nicole Frendo e Red Electrik.

L’appuntamento con “Radio Italia Live – Il concerto” a Malta condotto da Amadeus è per venerdì 4 ottobre su Radio Italia e Radio Italia Tv!