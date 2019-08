Sanremo 2020, parla Amadeus: Madonna ospite e Monica Bellucci valletta?

Sarà un Sanremo 2020 guidato dalle emozioni. Amadeus ne è convinto. A pochi mesi dal debutto, il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival anticipa qualcosa, almeno in termini di “se”, a proposito del cast della popolare kermesse Rai.

Sanremo 2020, parla Amadeus: “Mi piacerebbe Madonna sul palco. Monica Bellucci valletta? Magari!”

Intervistato da “Oggi”, infatti, Amadeus non si sbilancia più di tanto a proposito di Sanremo 2020, anche se fa capire pubblicamente quali volti gradirebbe avere come ospiti al Teatro Ariston.

“Mi piacerebbe molto – dice l’amato conduttore Rai nella recente intervista rilasciata al settimanale – far tornare Madonna sul palco di Sanremo. Monica Bellucci come valletta? Magari“.

Madonna tornerebbe a Sanremo dopo una prima e unica ospitata datata 1995. All’epoca il Festival lo conduceva Pippo Baudo (insieme a Claudia Koll e Anna Falchi) e in studio la cantante interpretò Take a Bow.

Monica Bellucci, invece, manca dal Festival di Sanremo dal 2011, anno in cui ad intervistarla fu il padrone di casa Gianni Morandi. Ricordate il cantautore e l’attrice nelle vesti di “piccioncini”? E con tanto di Robert De Niro a fare da “terzo incomodo”?

Insomma, Madonna e Monica Bellucci ci saranno o no anche per questo Festival? Presto per dire se il sogno di “Ama” diverrà realtà. Anche perché, per il momento, l’unica cosa che sembra certa è che: Sanremo 2020 partirà ufficialmente martedì 4 febbraio e terminerà sabato 10.

Amadeus su Sanremo 2020: “Il Festival va fatto bene. E’ come la finale di Champions League, devi vincerla”

Ipotetici nomi di ospiti a parte, Amadeus sembra avere le idee chiare anche sullo spirito da portare a Sanremo 2020. Al settimanale di gossip, infatti, il popolare conduttore tv spiega che si lascerà guidare dalle emozioni. E di una cosa è certo già da ora:

“Il Festival – commenta il presentatore di Soliti ignoti al noto magazine – non lo puoi sbagliare: va fatto bene. È come la finale di Champions League, devi vincerla“.

Emozioni più ideali che equivalgono anche ad un più reale avanzamento dei lavori. Tutto pare debba essere pronto per dicembre, dopo che la Rai ha ufficializzato le prime news su direzione artistica e conduzione un po’ più tardi rispetto al solito (ad agosto invece che a giugno).