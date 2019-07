Alessio Campoli, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato intervistato da Witty Tv in merito alla sua separazione da Angela Nasti. I due protagonisti del trono classico si sono lasciati dopo pochissime ore dalla scelta. Angela, subito dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, è partita per Ibiza insieme alla famiglia. La storia, come rivela anche la tronista, non è mai iniziata.