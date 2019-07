Sorpresa. In una nuova intervista targata Witty tv, Angela Nasti parla per la prima volta dopo che sono passati solo due mesi dalla Scelta. Parlando con Raffaella Mennoia, infatti, l’ex tronista di Uomini e donne così rivela a proposito della storia d’amore, già finita, con Alessio Campoli: “Uscita dal programma non ci siamo trovati. Non mi sento di dire ‘è finita’ perché per me non è mai iniziata“. Ecco cos’è successo, tutte le news sul nuovo fidanzato della Nasti ed il video completo dell’intervista, datato 25 luglio 2019.