È una tra le conduttrici più amate delle reti Mediaset. Alessia Marcuzzi è stata al timone di diverse edizioni de L’Isola dei Famosi e ha “diretto” anche l’edizione Vip di Tempation Island, senza dimenticare il suo contributo a Le Iene. Bellissima, giunonica e dal sorriso smagliante, di recente è stata al centro di diversi gossip. Finita inavvertitamente in un triangolo amoroso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi si è dovuta difendere da molte accuse che hanno inquinato la sua estate, la prima al tempo del Covid. E ora, dopo un lungo periodo di silenzio, si confessa tra le pagine di Grazia in cui racconta tutta se stessa in un’intervista senza peli sulla lingua. Da quelle parole, infatti, traspare un’Alessia Marcuzzi molto fragile, capace però di nascondere le sue debolezze.

Le rivelazioni di Alessia Marcuzzi

“Sento che il tempo mi sta scorrendo tra le dita e ho scoperto di essere piena di fragilità“, racconta la celebre showgirl delle reti Mediaset. “Arrivare a 50 anni non è facile. Questa è un’età complicata. Dico a me stessa di essere fortuna ma non è così semplice. In tv sembro una donna forte, ma nella vita vera mi comporto in maniera diversa“, aggiunge.

E la Marcuzzi rivela quindi di non riuscire a tollerare nè tanto meno riesce a difendersi dai pregiudizi della gente. Una problematica che ha acuito ancora di più la sua attuale stabilità emotiva. “Mi dicono spesso che io sono quella che fa figli con tutti. Io me ne frego, ma dentro di me sto malissimo“, ammette.

Un attimo di riposo per la conduttrice

“Reagisco come Margot Robbie nel film I, Tonya: mi metto a piangere e poi torna alla sua vita di sempre, ma neanche questo mi basta“, aggiunge. Infatti, durante il suo lungo flusso di coscienza, Alessia Marcuzzi ha confessato di essersi rivolta a uno specialista da un anno con la quale sta seguendo un lungo percorso. “Così sto scoprendo molte cose di me stessa. Ho pensato che parlare con uno psicologo potesse essere utile per affrontare tutto questo. Sono entusiasta di questa scelta“.

E sull’amore? Neanche qui le cose vanno per il verso giusto. “Ha paura, ma cerco di tenere viva la fiamma“. Attualmente si è presa una pausa dal lavoro dato che, come è stato confermato da alcuni rumor, pare che non sarà lei a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, bensì Ilary Blasi.