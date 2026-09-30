Alessandro Di Battista torna in tv per la prima volta dopo il malore avuto a Cuba. In collegamento con Giovanni Floris ha raccontato nel programma “DiMartedì” della sua malattia e dell’intervento subito.

Alessandro Di Battista cosa è successo e come sta?

Alessandro Di Battista è tornato in tv durante l’ultima puntata di “DiMartedì” di Giovanni Floris su La7. Il politico ha parlato della sua malattia e di cosa è successo a Cuba dove era impegnato per motivi di lavoro.

«Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore. Hanno ridotto l’edema permettendo di operarmi. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Mi hanno fatto a Cuba un’operazione raffinatissima, il neurochirurgo Marlon Ortiz mi ha operato a sangue freddo, mi hanno operato con tecnologie che qui si utilizzavano trent’anni fa, eppure questo neurochirurgo mi ha salvato la vita» – ha raccontato l’ex deputato del Movimento 5 Stelle.

Ecco cosa è successo a Cuba pic.twitter.com/JCvuVRY4Dg — Alessandro Di Battista (@ale_dibattista) September 29, 2026

Alessandro Di Battista, ultime notizie

Come sta oggi Alessandro Di Battista? L’ex deputato del M5S con la solita schiettezza che lo contraddistingue parlando della sua malattia a La7 ha raccontato: «ormai faccio parte di quel club di persone che dicono ‘ma perché proprio a me?’. Questa peste del XXI, se ha un pregio, è che è una malattia democratica». La lotta contro la malattia non è finita: «adesso farò le cure sperando che funzionino. Io non sono uno di quelli che dice ‘ce la farò’. Io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori».

Il politico e scrittore si trovava a Cuba per realizzare alcuni reportage destinati al Fatto Quotidiano e a TV Loft quando improvvisamente è stato colto da un malore. Dopo l’intervento le cose vanno meglio, ma la strada è ancora lunga. Sul finale Di Battista ha raccontato che dopo l’intervento ha ricominciato a riappropriarsi della propria vita: «ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà».